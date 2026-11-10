اسماعیل دلیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت مرز بین‌المللی باشماق مریوان در تمامی رویه‌های مسافری و تجاری بدون وقفه و مطابق روال معمول در جریان است و هیچ محدودیت زمانی برای ارائه خدمات به مسافران و فعالان اقتصادی وجود ندارد.

وی با اشاره به آمار تردد مسافران در این مرز افزود: روزانه به‌طور میانگین حدود ۲ هزار نفر از اتباع ایرانی و عراقی در مسیر رفت‌وبرگشت از مرز باشماق تردد می‌کنند و خدمات‌رسانی در این بخش به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان ادامه داد: در بخش تجاری نیز روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه کامیون در رویه‌های صادرات، صادرات مرزی، ترانزیت ورودی و خروجی و سایر رویه‌های گمرکی تردد دارند.

دلیری با بیان اینکه فعالیت مرز به ساعت مشخصی محدود نیست، عنوان کرد: درهای ورودی و خروجی مرز تا زمانی که بار و محموله برای جابه‌جایی وجود داشته باشد، باز بوده و همکاران مستقر در مرز برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی آمادگی دارند.

وی درباره عملکرد تجاری مرز باشماق در نیمه نخست سال جاری نیز گفت: بر اساس آمار شش‌ماهه، بیش از یک میلیون تن کالا در قالب محموله‌های ترانزیتی و ورودی و خروجی از این مرز جابه‌جا شده است.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان اضافه کرد: در بخش صادرات نیز نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از طریق این مرز صادر شده است.

دلیری با اشاره به گستردگی مسیرهای تجاری متصل به مرز باشماق بیان کرد: عراق یکی از مبادی اصلی ترانزیت کالا از این مرز است و محموله‌هایی نیز از کشورهای ترکیه، سوریه و برخی کشورهای اروپایی وارد چرخه ترانزیتی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش ترانزیت مقصد نیز کالاهایی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، چین، ترکیه و روسیه از طریق مسیرهای ارتباطی و مرزهای دیگر به باشماق ارسال می‌شوند.

مدیرکل گمرک باشماق مریوان تأکید کرد: مجموعه مرزی باشماق با ظرفیت‌ها و امکانات موجود، آمادگی لازم برای پذیرش افزایش حجم مبادلات تجاری و توسعه تردد در تمامی رویه‌های مرزی را دارد.