به گزارش مهر، حجت‌الاسلام رضا معمی مقدم پیش از ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی روحانیون و مبلغان طرح «سوگواره یاس نبوی» با هدف هماهنگی و تشریح برنامه‌های تبلیغی ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ اسلامی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه برای برگزاری مراسم عزاداری و تبیین معارف فاطمی تأکید کرد.

وی ایام فاطمیه را فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی و سیره حضرت زهرا(س) دانست و اظهار کرد: باید از ظرفیت این مناسبت برای تعمیق باورهای دینی، تقویت فرهنگ اهل‌بیت(ع) و انتقال معارف اسلامی به نسل جوان استفاده کرد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر کارکرد فرهنگی بقاع متبرکه افزود: این اماکن مقدس علاوه بر میزبانی مراسم مذهبی، باید به کانون‌هایی برای معرفت‌افزایی، بصیرت‌افزایی، انس با قرآن و ترویج سیره اهل‌بیت(ع) تبدیل شوند.

در ادامه، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، با اشاره به اهداف طرح سوگواره یاس نبوی گفت: مجالس عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) فرصت مناسبی برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت پیوند معنوی مردم با خاندان عصمت و طهارت(ع) و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری است.

وی با بیان اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و مذهبی استان هستند، افزود: باید از این فرصت برای پاسخگویی به نیازهای اعتقادی و فرهنگی جامعه و گسترش معارف فاطمی در میان اقشار مختلف مردم استفاده شود.

حجت‌الاسلام حیدری جناسمی همچنین بر ضرورت ارتقای محتوای برنامه‌های تبلیغی تأکید کرد و گفت: مبلغان ضمن برگزاری مجالس سوگواری، با استفاده از منابع معتبر دینی و متناسب با نیازهای روز جامعه، ابعاد مختلف زندگی و شخصیت حضرت زهرا(س) را برای مخاطبان تبیین کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از حضور ۲۰۰ مبلغ بومی و اعزامی در این طرح خبر داد و اظهار کرد: این تعداد مبلغ از حوزه علمیه قم و ظرفیت روحانیون بومی استان در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران مستقر شده و برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و مذهبی ویژه ایام فاطمیه را اجرا می‌کنند.

وی حضور این مبلغان را زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های تبلیغی در مناطق مختلف استان دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مجالس عزاداری و ارتقای سطح معرفت دینی جامعه تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام قنبری، مسئول اعزام مبلغ اوقاف و امور خیریه در مازندران، در این نشست به تشریح ضوابط و برنامه‌های اجرایی طرح پرداخت و خواستار هماهنگی مبلغان در اجرای برنامه‌ها، توجه به اقتضائات فرهنگی مناطق و استفاده از ظرفیت‌های محلی شد.

وی با اشاره به نقش روحانیون در ارتباط‌گیری با اقشار مختلف جامعه خاطرنشان کرد: مبلغان باید با حضور فعال در میان مردم و ارتباط مؤثر با نوجوانان و جوانان، زمینه مشارکت گسترده‌تر در برنامه‌های سوگواره یاس نبوی را فراهم کنند.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام مسعود قربانی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از آغاز فعالیت تبلیغی مبلغان این طرح خبر داد و گفت: مبلغان از امروز در شهرها و مناطق محل خدمت خود مستقر شده‌اند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ایام فاطمیه را در امامزادگان و بقاع متبرکه استان اجرا می‌کنند.