حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن معنوی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح سازوکار فعالیت سامانه مرسلون اظهار کرد: این بستر با هدف برقراری ارتباط مستقیم میان مراکز و مجموعه‌های متقاضی خدمات تبلیغی با مبلغین توانمند و آموزش‌دیده طراحی شده است تا فرآیند اعلام نیاز، بررسی درخواست‌ها و معرفی نیروی تبلیغی متناسب با هر مأموریت در چارچوبی مشخص انجام شود.

وی افزود: مجموعه‌هایی که در عرصه‌های مختلف فرهنگی و دینی به حضور مبلغ نیاز دارند، می‌توانند بدون واسطه درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند و ضمن مشخص کردن موضوع فعالیت، نوع محیط تبلیغی و گروه مخاطبان، نیاز خود را برای بررسی در اختیار مؤسسه قرار دهند.

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) با اشاره به اینکه جامعه مخاطبان این سامانه محدود به یک گروه یا نهاد خاص نیست، بیان کرد: مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌های مذهبی و سایر مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند متناسب با نیازهای خود از ظرفیت مبلغین تخصصی مؤسسه بهره‌مند شوند.

معنوی ادامه داد: یکی از زمینه‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این سامانه، تبلیغ در محیط‌های آموزشی است و مدارسی که برای ارتباط مؤثر با دانش‌آموزان و ارائه برنامه‌های تبلیغی متناسب با این گروه سنی به مبلغ نیاز دارند، می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند تا نیروی آموزش‌دیده در این حوزه برای حضور در مدرسه معرفی شود.

هر مجموعه می‌تواند نیاز تبلیغی خود را ثبت کند

وی با بیان اینکه هیئت‌های مذهبی نیز از مخاطبان اصلی سامانه مرسلون هستند، گفت: این مجموعه‌ها در صورت نیاز به مبلغ متخصص برای فعالیت در زمینه‌های مختلف دینی، فرهنگی و تبلیغی می‌توانند درخواست خود را از طریق این بستر به مؤسسه ارائه دهند.

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) با اشاره به تنوع موضوعات مورد نیاز در عرصه تبلیغ دینی تصریح کرد: برخی مراکز و مجموعه‌ها برای مواجهه آگاهانه با جریان‌های انحرافی و شناخت فرقه‌ها به حضور کارشناسان و مبلغین آشنا با این حوزه‌ها نیاز دارند که امکان اعلام چنین درخواست‌هایی نیز در سامانه مرسلون فراهم شده است.

معنوی افزود: بخشی دیگر از نیازهای متقاضیان ممکن است به دریافت مشاوره‌های تخصصی یا برقراری ارتباط با کارشناسان و صاحب‌نظران عرصه تبلیغ مربوط باشد که این دسته از درخواست‌ها نیز قابلیت ثبت و پیگیری از طریق سامانه را دارد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی در طراحی مرسلون آن است که نیازهای تبلیغی متقاضیان بر اساس موضوع و شرایط هر مجموعه مورد بررسی قرار گیرد و انتخاب مبلغ نیز متناسب با مأموریت مورد نظر انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه صرف ثبت درخواست به معنای اعزام نیروی تبلیغی بدون بررسی نیست، اظهار کرد: پس از دریافت تقاضا، مؤسسه موضوع و شرایط اعلام‌شده را ارزیابی می‌کند و از میان طلاب و مبلغین آموزش‌دیده، فردی را که از نظر تخصص و توانمندی با نیاز متقاضی تناسب بیشتری دارد، برای انجام فعالیت تبلیغی انتخاب خواهد کرد.

اعزام مبلغ به سراسر کشور انجام می‌شود

مدیر مؤسسه دارالزهرا(س) با اشاره به گستره جغرافیایی خدمات مرسلون گفت: استفاده از این سامانه به شهر قم اختصاص ندارد و اشخاص، مراکز آموزشی، نهادهای فرهنگی و مجموعه‌های مذهبی در سایر استان‌ها و شهرهای کشور نیز می‌توانند درخواست‌های خود را در آن به ثبت برسانند.

معنوی با اشاره به پراکندگی نیروهای آموزش‌دیده مؤسسه در نقاط مختلف کشور اظهار داشت: در سال‌های فعالیت مؤسسه، شمار قابل‌توجهی از طلاب و مبلغین در دوره‌های آموزشی آن شرکت کرده‌اند و بخشی از این نیروها در حال حاضر در شهرهای مختلف کشور حضور دارند.

وی ادامه داد: این افراد با توجه به سابقه آموزشی، آشنایی با فعالیت‌های مؤسسه و برخورداری از پرونده تبلیغی، می‌توانند در مناطق محل استقرار خود به‌عنوان نمایندگان مؤسسه ایفای نقش کنند و در شناسایی ظرفیت‌های محلی و پاسخگویی به درخواست‌های ثبت‌شده مشارکت داشته باشند.

وی افزود: بهره‌گیری از این شبکه تبلیغی در استان‌ها و شهرهای مختلف، زمینه بررسی درخواست‌ها و معرفی نیروهای متناسب با نیاز هر منطقه را فراهم می‌کند و امکان استفاده از ظرفیت طلاب مستقر در همان مناطق را در فرآیند اعزام مبلغ به وجود می‌آورد.