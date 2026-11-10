میرقاسم مومنی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اشتباه بودن امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی احزاب و جناح‌های سیاسی یا امتیازدهی به آمریکا، تأکید کرد: سیاست‌های راهبردی ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، فارغ از اینکه کدام حزب در قدرت باشد، تفاوت بنیادینی ندارد و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در چارچوب این سیاست‌ها عمل می‌کنند.



وی اظهار کرد: آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی از یک چارچوب راهبردی مشخص پیروی می‌کند که هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آن را دنبال می‌کنند؛ هرچند ممکن است در شیوه‌ها و ابزارهای اعمال قدرت تفاوت‌هایی داشته باشند.



وی افزود: جمهوری‌خواهان معمولاً رویکرد نظامی و استفاده از ابزارهای سخت قدرت را بیشتر در دستور کار قرار می‌دهند، در حالی که دموکرات‌ها عمدتاً بر تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی تکیه می‌کنند.



کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سابقه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: یکی از نمونه‌های روشن این مسئله، تحریم‌های داماتو علیه ایران است که در دوره دولت دموکرات بیل کلینتون به تصویب رسید و نشان می‌دهد سیاست فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران محدود به یک حزب خاص در آمریکا نیست.



مومنی ادامه داد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، برای ایران تفاوت اساسی ندارد که کدام حزب در آمریکا قدرت را در اختیار داشته باشد؛ چراکه در سطح سیاست‌های کلان و راهبردی، تغییر دولت‌ها لزوماً به معنای تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران نیست.



دو سال سرنوشت‌ساز پیش روی ترامپ



وی با اشاره به شرایط سیاسی داخلی آمریکا و فرصت باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، گفت: دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری ترامپ از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند برای آینده سیاسی جمهوری‌خواهان سرنوشت‌ساز باشد.



کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: اگر ترامپ در شرایط فعلی نتواند به وعده‌هایی که به مردم آمریکا داده عمل کند، تبعات عملکرد دولت او در انتخابات آینده متوجه حزب جمهوری‌خواه خواهد شد و دموکرات‌ها از این وضعیت برای تقویت موقعیت انتخاباتی خود استفاده خواهند کرد.



مومنی با اشاره به محاسبات سیاسی حزب دموکرات، اظهار کرد: دموکرات‌ها ممکن است از تداوم جنگ، تنش‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن بر جامعه آمریکا متضرر نشوند؛ چراکه می‌توانند در رقابت‌های انتخاباتی آینده، عملکرد دولت ترامپ را به چالشی علیه جمهوری‌خواهان تبدیل کنند.



وی با بیان اینکه شرایط سیاسی برای ترامپ پیچیده و دشوار شده است، تصریح کرد: تداوم تنش‌ها و افزایش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی برای دولت آمریکا می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان را در عرصه داخلی با چالش مواجه کند.



عدم همسویی کنگره و کاخ سفید؛ پدیده‌ای مسبوق به سابقه در آمریکا



مومنی در ادامه درباره وضعیت سیاسی کنگره و عدم همسویی کامل آن با دولت جمهوری‌خواه نیز گفت: هرچند جمهوری‌خواهان نتوانسته‌اند کنترل مجلس را در اختیار داشته باشند، اما این مسئله در ساختار سیاسی آمریکا پدیده‌ای غیرمعمول نیست و سابقه تاریخی دارد.



وی خاطرنشان کرد: در تاریخ سیاسی آمریکا، همسویی کامل کنگره و کاخ سفید در دوره‌های مختلف همواره برقرار نبوده و تنها در مقاطعی چنین شرایطی شکل گرفته است؛ بنابراین، عدم همسویی نهادهای سیاسی را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه وضعیتی استثنایی یا بی‌سابقه در ساختار سیاسی این کشور دانست.



کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تأکید کرد: مجموعه تحولات داخلی آمریکا، اختلافات حزبی و هزینه‌های ناشی از سیاست خارجی دولت ترامپ می‌تواند بر موقعیت سیاسی جمهوری‌خواهان اثرگذار باشد؛ با این حال، نباید انتظار داشت تغییر حزب حاکم در واشنگتن به‌خودی‌خود موجب تغییر بنیادین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران شود.