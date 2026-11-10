به گزارش خبرنگار مهر، نشست جمعی از جوانان فعال شهرستان بهاباد با حضور محمد باقری، فرماندار بهاباد، مهدی دهقان، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

باقری در این نشست با اشاره به جایگاه نسل جوان در پیشرفت جامعه، جوانان را سرمایه‌های ارزشمند و نیروی محرکه توسعه دانست و اظهار کرد: شنیدن دغدغه‌ها و حمایت از ایده‌های نوآورانه جوانان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: با تکیه بر انگیزه و خلاقیت جوانان می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و آبادانی بهاباد برداشت و از ظرفیت‌های فکری آنان برای شناسایی و رفع چالش‌های شهرستان بهره گرفت.

در ادامه این نشست، جوانان حاضر دیدگاه‌ها، پیشنهادها و مطالبات خود را در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و اقتصادی مطرح کردند.

این نشست با هدف تقویت ارتباط مستقیم میان مسئولان و جوانان، افزایش مشارکت نسل جوان در تصمیم‌سازی‌ها و بهره‌گیری از توانمندی نخبگان جوان در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان برگزار شد.