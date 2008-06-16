هیئت اعزامی حماس به مصر درباره آتش بس موضعگیری نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت نمایندگان حماس در خارج از فلسطین به ریاست موسی ابومرزوق معاون دفتر سیاسی این جنبش بعد از ظهر امروز پس از دیدار با سرلشکر عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر و شمار دیگری از مسئولان این کشور، شهر قاهره را به مقصد دمشق- پایتخت سوریه- ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه مصر(الشرق الاوسط)، این هیئت در دیدار با سلیمان از پاسخ اسرائیل درباره تلاشهای مصر درباره برقراری آتش بس میان این رژیم و فلسطینیان به عنوان مقدمه ای برای اعلام موضع نهایی حماس در این باره آگاه شد.

برپایه این گزارش،هیئت اعزامی حماس از نوار غزه شامل خلیل الحیه و جمال هاشم از رهبران این جنبش قاهره را ترک کرده اند.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین امروز درباره دستیابی به آتش بسی با رژیم اسرائیل که برآورده کننده خواسته های ملت فلسطین باشد، ابراز امیدواری کرد و گفت: مذاکرات دراین باره در آستانه پایان یافتن است.

هنیه بر پایبندی به "خواسته های فلسطینیان یعنی برداشته شدن محاصره، بازگشایی گذرگاهها، توقف تجاوزگری علیه ملت فلسطین و آتش بس دوجانبه و همزمان که در نوار غزه آغاز و سپس مشمول کرانه باختری می شود"، تاکید کرد.

یک مسئول بلندپایه رژیم اسرائیل پیشتر گفته بود که ژنرال عاموس گلعاد از مسئولان وزارت جنگ این رژیم هفته گذشته پیام کتبی حاوی موضع تل آویو درباره آتش بس با حماس در نوار غزه را به مسئولان مصری منتقل کرد.