به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص «آیین‌نامه اصلاح ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش» که در جلسه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، با شماره ۹۸۴۰۸ در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این آیین‌نامه، تقویت مدرسه‌محوری و افزایش اختیارات مدیران مدارس از طریق اعطای گواهی صلاحیت حرفه‌ای در سه سطح، متناسب با اختیارات و مسئولیت‌های آنان پیش‌بینی شده است.

همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف شده است با بازنگری ساختار و تشکیلات ادارات و مناطق آموزشی، پست‌های سازمانی را متناسب با شاخص‌هایی از جمله جمعیت دانش‌آموزی، تعداد مدارس، نیروی انسانی، محرومیت و شرایط جغرافیایی بازتوزیع کند؛ به‌گونه‌ای که مجموع پست‌های سازمانی وزارتخانه افزایش نیابد.

تعیین ضوابط ایجاد ادارات آموزش‌وپرورش و نمایندگی‌ها در مناطق مختلف، افزایش سرانه مدارس متناسب با تعداد دانش‌آموزان، فراهم‌سازی زمینه مشارکت خیرین در تأمین سرانه تحصیلی، یکپارچه‌سازی واحدهای دارای مأموریت مشترک و ساماندهی تشکیلات مرتبط با آموزش و پرورش نیز از دیگر محورهای این مصوبه است.

بر اساس این آیین‌نامه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف است حداکثر ظرف یک سال، ساختار و تشکیلات سازمانی خود را در سطوح ستادی، استانی، شهرستانی و مناطق آموزشی، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب ضوابط مصوب، بازنگری و مستقر کند.

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