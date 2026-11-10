به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه با حضور حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، امیر ارزانی، مشاور امور بین الملل مدیرعامل این مؤسسه و محمدرضا ابراهیمی‌کیاپی، مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به امضا رسید.

دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شبکه نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها برای معرفی دستاوردها، میراث تاریخی و فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی پیام‌رسانی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران در عرصه بین‌المللی، توسعه همکاری با مجموعه‌های تخصصی فرهنگی و موزه‌ای را زمینه‌ساز گسترش تعاملات بین‌المللی دانست و ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه به شکل‌گیری شبکه‌ای مؤثر از همکاری‌های مشترک منجر شود.

در ادامه، سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، با تأکید بر جایگاه موزه‌ها در معرفی هویت تاریخی و تمدنی ملت‌ها، اظهار کرد: موزه‌ها محل تلاقی مظاهر و نمادهای یک فرهنگ و تمدن هستند و نقش مهمی در معرفی میراث ملموس و ناملموس کشورها ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی ایران، بر ضرورت تقویت حضور بین‌المللی موزه‌ها و معرفی مؤثرتر میراث فرهنگی کشور تأکید کرد و افزود: با وجود برخورداری ایران از پیشینه‌ای غنی در حوزه میراث فرهنگی و تمدنی، ظرفیت‌های این حوزه همچنان نیازمند معرفی گسترده‌تر و حضور مؤثرتر در عرصه بین‌المللی است.

سلیمانی پیشنهاد کرد با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، زمینه تشکیل «شورای بین‌المللی موزه‌های جهان اسلام» فراهم شود؛ شورایی که بتواند با ایجاد انسجام، هم‌افزایی و ارتباط میان کشورهای اسلامی، زمینه تدوین استانداردها، تبادل تجربیات تخصصی و توسعه همکاری‌های موزه‌ای در جهان اسلام را فراهم کند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان، همچنین بر ضرورت طراحی سازوکار مشخص برای بازدید و آشنایی سفرا، دیپلمات‌ها، مهمانان خارجی و هیئت‌های فرهنگی با ظرفیت‌های موزه‌ای کشور تأکید کرد و آمادگی این مؤسسه را برای میزبانی از هیئت‌های خارجی و توسعه برنامه‌های مشترک اعلام داشت.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مشترک دیپلماسی موزه‌ای، انجام مطالعات درباره مخاطبان و بازارهای هدف، شناسایی فرصت‌های فرهنگی و موزه‌ای در کشورهای مختلف، حمایت از حضور بین‌المللی موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، توسعه موزه‌های مجازی و بسترهای دیجیتال، تولید محتوای چندزبانه، تبادل تجربیات تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت آثار و تقویت تجارت فرهنگی و صنایع خلاق مرتبط با موزه‌ها همکاری خواهند کرد.

همچنین، تشکیل کمیته مشترک برای راهبری، هماهنگی، پیگیری و ارزیابی اجرای مفاد تفاهم‌نامه و ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌هایی همچون مطالعات بازارهای بین‌المللی، تجارت دیجیتال، نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی و پایش عملکرد، از دیگر محورهای پیش‌بینی‌شده در این توافق است.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت شبکه نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و موزه‌ای و توسعه ارتباط با کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

در پایان این دیدار، ضمن امضای تفاهم‌نامه، بر ضرورت تبدیل توافق‌های صورت‌گرفته به برنامه‌های عملیاتی و مستمر و استفاده از ظرفیت‌های دو مجموعه برای گسترش دیپلماسی فرهنگی و موزه‌ای تأکید شد.

شایان ذکر است، در این نشست کتاب اطلس جغرافیایی و تاریخی خلیج فارس توسط مدیر عامل مؤسسه به حسین دیوسالار اهدا و بیان شد این کتاب جهت ارائه به کتابخانه های مرکزی کشور های مورد نظر توسط رایزنان فرهنگی اهداء شود.

این تفاهم‌نامه در چارچوب توسعه همکاری‌های مشترک و به مدت سه سال منعقد شده است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور منسجم‌تر موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ایران در عرصه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه میراث فرهنگی کشور در دیپلماسی فرهنگی باشد.