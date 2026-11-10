به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش خیابانی «انتخاب درست» به نویسندگی فریده میرزایی و کارگردانی بهار بوریایی، به‌عنوان تنها نماینده استان لرستان در بخش رقابتی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت پذیرفته شد.

نمایش خیابانی «انتخاب درست» که توسط هنرجویان گروه نمایش «شهر آشوب» و در قالب کارگاه آموزشی بخش «افق مقاومت» استان لرستان تولید شده است، پس از تأیید هیئت انتخاب جشنواره، در تئاتر شهر تهران به روی صحنه می‌رود.

در این اثر نمایشی، نوشین معظمی گودرزی، بهار بوریایی، زهرا کاوسی، امیرطاها کاکاوند و آرام بوریایی به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین میثم کردی به‌عنوان دستیار کارگردان، حسین صلحی به‌عنوان مشاور، مهدی بوریایی به‌عنوان طراح فضا و شکوفه شاهوردی به‌عنوان طراح لباس در تولید این اثر همکاری دارند.

گروه نمایش «شهر آشوب» به سرپرستی پژمان شاهوردی، علاوه بر حضور در بخش رقابتی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با نمایش خیابانی «انتخاب درست»، در بخش مهمان «ایران» نیز با آثار پذیرفته‌شده در بخش صحنه‌ای این جشنواره حضور خواهد داشت.