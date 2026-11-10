به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب اظهار کرد: این هفته از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» برگزار می‌شود و در این ایام ۶۰۰ برنامه فرهنگی، ترویجی و بصیرت‌افزایی در کتابخانه‌های عمومی استان به اجرا درمی‌آید.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه برای گروه‌های مختلف اجتماعی افزود: کودکان، نوجوانان، مادران و ساکنان مناطق محروم از گروه‌های هدف برنامه‌های امسال هستند و تلاش شده است فعالیت‌ها با رویکردهای تازه و متناسب با نیازهای این اقشار طراحی شود.

راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار شهری و روستایی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر از حضور یک شهید گمنام در کتابخانه مصلحیان هم‌زمان با آغاز هفته کتاب خبر داد و بیان کرد: عضویت رایگان و سراسری در کتابخانه‌های عمومی و بخشودگی جرائم دیرکرد امانت کتاب از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

راهب با اشاره به توسعه دسترسی مناطق فاقد کتابخانه به منابع مطالعاتی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، دو دستگاه کامیونت برای راه‌اندازی کتابخانه‌های سیار شهری و روستایی با اعتبار و ارزش ۲۵ میلیارد تومان به شهرستان‌های دشتستان و تنگستان اختصاص می‌یابد.

اجرای طرح «کوله‌کتاب»

وی ادامه داد: طرح «کوله‌کتاب» نیز با مشارکت کتابداران در ۱۰ نقطه از مناطق محروم و کم‌برخوردار استان اجرا می‌شود تا امکان دسترسی به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای برای ساکنان این مناطق فراهم شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر نشست‌های تخصصی کتاب‌خوان، مسابقات نقاشی، کارگاه‌های نویسندگی، شب‌های شعر و راه‌اندازی تاقچه‌های کتاب در ادارات و بوستان‌ها را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب برشمرد که در شهرستان‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

راهب در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد یک‌ساله کتابخانه‌های عمومی استان پرداخت و گفت: اجرای طرح جامع کتاب در تابستان با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان، طرح «روستا با طعم کتاب» در ۱۰ روستای فاقد کتابخانه و برگزاری لیگ‌های کتاب‌خوانی با محوریت مساجد از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شده است.

بوشهر بالاتر از میانگین کشوری در شاخص‌های کتاب‌خوانی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با اشاره به وضعیت منابع و اعضای کتابخانه‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر یک میلیون و ۳۱۴ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان وجود دارد و ۳۷ هزار نفر عضو فعال این کتابخانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: میزان امانت کتاب در یک سال گذشته به ۴۶۰ هزار جلد رسیده و مجموع زیربنای کتابخانه‌های عمومی استان نیز ۲۹ هزار مترمربع است.

راهب با بیان اینکه سرانه منابع کتابخانه‌ای کشور ۵۳ نسخه به ازای هر ۱۰۰ نفر است، تصریح کرد: این شاخص در استان بوشهر به ۱۰۵ نسخه می‌رسد و سرانه عضویت و امانت کتاب نیز در استان حدود دو برابر میانگین کشوری است.

بازطراحی ۳۲ کتابخانه قدیمی در استان

وی همچنین از بازطراحی ۳۲ کتابخانه قدیمی در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف شاداب‌سازی فضاهای کتابخانه‌ای و ایجاد بخش‌های تخصصی کودک، نوجوان، پژوهشگران و فضاهای کار اشتراکی اجرا شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر افزود: بر اساس ارزیابی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، استان بوشهر در زمینه بازطراحی و بهسازی کتابخانه‌ها رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

راهب در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان در صدور احکام جایگزین حبس با محوریت ترویج کتاب‌خوانی و اهدای کتاب، بر نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و توسعه فرهنگ مطالعه تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت مسئولان و خیران، پروژه‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای در شهرهای فاقد کتابخانه هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.