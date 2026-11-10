به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی با اشاره به میزان تامین اعتبار پروژه‌های سلامت استان در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اظهار کرد: سقف اعتباری پیش‌بینی شده برای سه پروژه شامل تکمیل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان همدان، مرکز جامع سلامت روستایی شیرین‌سو و تکمیل پایگاه اورژانس فامنین به‌طور کامل تامین شده است.

وی افزود: همچنین در این طرح ۹۰ درصد اعتبار مورد نیاز برای مرکز بهداشتی و درمانی شهری فرهنگیان شهرستان بهار، ۸۵ درصد اعتبار پایگاه اورژانس گیان نهاوند و ۸۰ درصد اعتبار پایگاه اورژانس جاده‌ای «قینرجه» از محل مشارکت مالیاتی مردم تامین شده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با قدردانی از مشارکت ارزشمند مودیان مالیاتی در حمایت از پروژه‌های حوزه سلامت تصریح کرد: این میزان مشارکت نشان دهنده ظرفیت بالای همراهی مردم در توسعه زیرساخت‌های سلامت است و بدون تردید روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام را به‌شدت تسریع می‌کند.

کلوندی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع ۶ پروژه حوزه سلامت استان با اعتبار پیش‌بینی شده ۱۲۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی قرار گرفته‌اند که تخصیص بخشی از مالیات پرداختی مودیان به این پروژه‌ها زمینه مشارکت مستقیم شهروندان را در توسعه خدمات بهداشتی، درمانی و فوریت‌های پزشکی استان فراهم ساخته است.