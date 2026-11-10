به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز (سه‌شنبه، ۱۹ آبان) در نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل ریلی زیرساختی راهبردی برای رونق تولید و گسترش تجارت به شمار می‌رود، گفت: راه‌آهن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه کشور و پشتوانه‌ای برای رونق تولید، گسترش تجارت و اتصال مناطق مختلف ایران به یکدیگر و جهان است.

وی افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی و مصرف انرژی، به افزایش بهره‌وری، ارتقای ایمنی و تقویت تاب‌آوری ملی کمک می‌کند. از این رو، توسعه این بخش در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات وزارت راه و شهرسازی طی بیش از دو سال گذشته جایگاهی محوری داشته است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ریلی در شرایط بحرانی بیان کرد: اهمیت این جایگاه در شرایط بحران آشکارتر می‌شود؛ چراکه استمرار حمل کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و کالاهای راهبردی و همچنین جابه‌جایی مسافران برای حفظ جریان زندگی و فعالیت اقتصادی کشور ضروری است.

دشمن به دنبال قطع ارتباط ایران با کشورهای همسایه و بالعکس بود

وی با اشاره به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های کشور در جریان جنگ تحمیلی ادامه داد: ایران با جنگی ناجوانمردانه مواجه شد که در جریان آن تمامی پروتکل‌های حقوقی و بین‌المللی نقض و زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفتند. وقتی از هفت پل ریلی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره زیرساخت‌هایی صحبت می‌کنیم که مستقیماً با تاب‌آوری مردم کشور ارتباط دارند.

صادق تصریح کرد: شاهد بودیم برنامه‌ریزی‌هایی برای از بین بردن این ارتباطات انجام شده بود که هدف آن صرفاً قطع ارتباطات داخلی کشور نبود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز در اظهارات خود اذعان کرد که قصد داشتند ایران را از کشورهای همسایه و کشورهای همسایه را از ایران جدا کنند؛ این موضوع به معنای قطع اتصال کریدوری و ارتباطاتی بود که امکان جریان یافتن کالا و مسافر را فراهم می‌کرد.

توسعه کریدورهای ریلی ایران به درآمد ارزی پایدار منجر می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه ریلی کشور گفت: شبکه ریلی باید با اتکا به زیرساخت پایدار، ناوگان آماده و نیروی انسانی توانمند، پشتیبان زنجیره تأمین کشور باشد. تحقق این هدف مستلزم توجه هم‌زمان به نوسازی ناوگان، نگهداری زیرساخت‌ها، رفع گلوگاه‌های شبکه و ارتقای بهره‌وری در بهره‌برداری است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کشور تاکید کرد: در کنار این مسئولیت ملی، فرصت بزرگی نیز در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی داشته‌ایم و فرصت‌های دیگری پیش روی ما قرار دارد. موقعیت ایران در پیوند مسیرهای منطقه‌ای زمانی به درآمد ارزی پایدار و رونق اقتصادی تبدیل می‌شود که بتوانیم خدماتی رقابت‌پذیر، منظم و قابل اعتماد ارائه کنیم.

وی افزود: صاحب کالا باید بتواند درباره زمان، هزینه و حمل کالا از مسیر ایران با اطمینان تصمیم‌گیری کند. از این رو، تکمیل کریدورهای ریلی همراه با دیپلماسی فعال حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای مرزی، هماهنگی تعرفه‌ها و توسعه خدمات منظم دنبال می‌شود.

صادق با تأکید بر اهمیت اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه ریلی اظهار کرد: اتصال مؤثر بنادر، مراکز تولیدی و پایانه‌های لجستیکی به شبکه ریلی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مسیر، شرکت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی بخش خصوصی شرکای اصلی ما در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی کشور هستند.

۴۰ همت برای تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اختصاص یافت

وی با اشاره به روند اجرای پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان گفت: در پاییز ۱۴۰۳، اتصال ریلی زاهدان به خاش به طول حدود ۱۵۰ کیلومتر برقرار شده بود و از خاش به سمت چابهار حرکت کردیم. زحمات مربوط به اتصال زاهدان به خاش در دولت‌های گذشته انجام شده بود، اما مسیر خاش به بندر چابهار همچنان تکمیل نشده بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مستحضرید که اتصال ریلی زاهدان به چابهار تا چه اندازه راهبردی و استراتژیک است. در این زمینه، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ویژه رئیس‌جمهور نقش مؤثری داشته است. طی دو سال اخیر، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به راه‌آهن چابهار - زاهدان تزریق شده است؛ آن هم در شرایطی که بیش از یک سال از این مدت با جنگ مواجه بودیم، ظرف یکی دو ماه آینده می‌توانیم این پروژه را افتتاح کنیم.

صادق با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور گفت: این موضوع را از آن جهت مطرح می‌کنم که یکی از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور، پیگیری توسعه خطوط ریلی و اتصال آن‌ها به بنادر است.

وی یادآور شد: اتفاقاتی که در بنادر شمالی رخ داد و محاصره‌ای که در بنادر جنوب داشتیم، موجب شد بخشی از بار مورد نیاز کشور را از بنادر شمالی وارد کنیم. در این میان، موضوع رونق و بهره‌برداری عملیاتی از مجموعه آپرین نیز مطرح بود و اقداماتی در این زمینه انجام گرفت.

رونق اقتصادی بندر خشک آپرین در دو سال گذشته محقق شد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نتایج بهره‌برداری از مجموعه آپرین اظهار کرد: آنچه طی دو سال گذشته در آپرین اتفاق افتاد، بهره‌برداری و رونق اقتصادی را به دنبال داشت. این موضوع یکی از الزامات تحقق اهدافی است که بخشی از آن‌ها محقق شده و همچنان باید اقدامات بعدی برای رفع گلوگاه‌ها انجام شود.

وی تأکید کرد: تحقق اهدافی همچون افزایش بهره‌وری و ارتقای سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر، صرفاً با توسعه خطوط ریلی محقق نمی‌شود، بلکه به تناسب میان ظرفیت زیرساخت، ناوگان و کیفیت خدمات نیاز دارد.

صادق با اشاره به برقی‌سازی خطوط ریلی به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم این حوزه خاطرنشان کرد: برقی‌سازی خطوط ریلی با اولویت محورهای پرتردد و راهبردی دنبال می‌شود. موفقیت این سیاست به هماهنگی در توسعه خطوط، تأمین ناوگان، زیرساخت انرژی و سامانه‌های بهره‌برداری نیاز دارد و همکاری در این زمینه تعیین‌کننده است.