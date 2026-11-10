به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی‌رغم صدور مجوز پرواز مستقیم از تهران به بصره طی هفته گذشته از سوی دولت عراق، در ساعات پایانی مانده به سفر کاروان تیم ملی این مجوز لغو شد تا با تغییر اجباری در برنامه سفر ملی‌پوشان برای حضور در دو دیدار تدارکاتی فیفادی نوامبر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران ابتدا با پروازی اختصاصی از تهران عازم آبادان خواهد شد.

بر این اساس، ملی‌پوشان پس از ورود به آبادان، مسیر باقی‌مانده تا شهر بصره عراق را به‌صورت زمینی طی خواهند کرد تا خود را برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی برابر تیم‌های ملی فلسطین و عراق آماده کنند.

گفتنی است در پی مصدومیت کسری طاهری و با تشخیص کادر تیم ملی، این بازیکن در اردوی کنونی ملی‌پوشان را همراهی نخواهد کرد و زیرنظر کادر پزشکی باشگاه سپاهان اقدامات درمانی را دنبال می‌کند.

تیم ملی فوتبال ایران روز ۲۳ آبان در نخستین دیدار خود به مصاف فلسطین می‌رود و ۲۶ آبان نیز برابر تیم ملی عراق صف‌آرایی خواهد کرد.