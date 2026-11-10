به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم» با نوای حاج مهدی رسولی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر شد.
این نماهنگ با شعری از محمد اسداللهی محصول مشترک مرکز هنری رسانهای نهضت و بوریا مدیا است.
مرکز هنری رسانه ای نهضت در همراهی با مجموعه «بوریا مدیا» هم زمان با فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نماهنگ «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم» را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم» با نوای حاج مهدی رسولی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر شد.
این نماهنگ با شعری از محمد اسداللهی محصول مشترک مرکز هنری رسانهای نهضت و بوریا مدیا است.
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