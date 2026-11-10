به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «ای پسر فاطمه منتظر تو هستیم» با نوای حاج مهدی رسولی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر شد.

این نماهنگ با شعری از محمد اسداللهی محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و بوریا مدیا است.