حسن کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های این فدراسیون برای توسعه و پشتوانه‌سازی در این رشته ورزشی گفت: پس از بازی‌های آسیایی ناگویا رویکرد فدراسیون گلف به سمت جوانگرایی و تغییر نسل در تیم‌های ملی سوق پیدا کرده و در همین راستا یک برنامه سه‌ساله با محوریت شناسایی و پرورش استعدادهای جوان تدوین شده است.



او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهدافی که در برنامه سه‌ساله فدراسیون دنبال می‌کنیم توجه ویژه به رده‌های سنی نوجوانان و جوانان است. اعتقاد داریم برای ساختن تیم ملی قدرتمند و رسیدن به نتایج بهتر در رقابت‌های بین‌المللی باید از همین رده‌های پایه کار را آغاز کنیم و پشتوانه مناسبی برای تیم ملی بزرگسالان داشته باشیم.



وی ادامه داد: در همین راستا برنامه استعدادیابی و ارزیابی ورزشکاران در دو بخش زنان و مردان و در گروه‌های مختلف سنی و سطح‌بندی‌شده اجرا خواهد شد تا بتوانیم شرایط فنی ورزشکاران را به‌صورت دقیق بررسی کنیم نقاط قوت و ضعف آنها را بشناسیم و استعدادهای برتر را شناسایی کنیم. هدف ما این است که در اعزام‌های برون‌مرزی نیز بیشتر از ظرفیت همین ورزشکاران جوان استفاده کنیم تا در کنار کسب تجربه برای حضور در رقابت‌های بزرگ‌تر آماده شوند.



سرمربی تیم ملی گلف با اشاره به روند توسعه این رشته در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: اگر عملکرد گلف ایران را در سال‌های گذشته بررسی کنیم متوجه می‌شویم که تعداد ورزشکاران، مسابقات و اعزام‌های برون‌مرزی افزایش پیدا کرده است. این اتفاق نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی گلف ایران است اما واقعیت این است که هنوز به تمام اهدافی که برای خودمان ترسیم کرده‌ایم نرسیده‌ایم و برای جبران این فاصله باید برنامه‌ریزی منسجم‌تری داشته باشیم.



کریمیان فراگیر شدن گلف را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشف استعداد و پیشرفت این رشته دانست و گفت: یکی از مسیرهای اصلی توسعه هر رشته ورزشی افزایش دسترسی مردم به آن و فراهم کردن فرصت حضور علاقه‌مندان در محیط‌های ورزشی است. خوشبختانه فدراسیون گلف در این زمینه گام‌های مثبتی برداشته اما همچنان در ابتدای مسیر قرار داریم. هرچه بتوانیم گلف را در میان اقشار مختلف جامعه به‌ ویژه نسل نوجوان و جوان بیشتر معرفی کنیم شانس شناسایی استعدادهای جدید و گسترش پایگاه ورزشکاران نیز افزایش پیدا می‌کند.



وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که فدراسیون با جدیت دنبال می‌کند در اختیار گرفتن و توسعه ظرفیت زمین‌های گلف مجموعه ورزشی انقلاب است. امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد چرا که در صورت تحقق آن می‌توانیم از امکانات موجود برای توسعه آموزش، برگزاری دوره‌های استعدادیابی و افزایش تعداد علاقه‌مندان به این رشته استفاده کنیم. بدون تردید دسترسی بهتر به زیرساخت‌های استاندارد می‌تواند تأثیر قابل توجهی در رشد گلف کشور داشته باشد.



سرمربی تیم ملی گلف با تأکید بر ضرورت اصولی بودن آموزش‌ها تصریح کرد: اعتقاد ما این است که آموزش گلف باید از ابتدا به شکل حرفه‌ای، علمی و اصولی دنبال شود. نمی‌خواهیم صرفاً تعداد افرادی که با این رشته آشنا می‌شوند افزایش پیدا کند بلکه هدف این است که آموزش‌ها بر اساس استانداردهای فنی انجام شود و ورزشکاران از همان مراحل ابتدایی مسیر درستی را طی کنند. اگر آموزش و استعدادیابی را به‌درستی پایه‌گذاری کنیم در سال‌های آینده می‌توانیم ثمرات آن را در سطح قهرمانی ببینیم.



کریمیان در ادامه درباره وضعیت فعلی گلف ایران گفت: با توجه به امکانات، شرایط و ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم مسیر طی‌شده در گلف ایران قابل دفاع است و نمی‌توان تلاش‌های صورت‌گرفته را نادیده گرفت اما این به معنای رضایت کامل نیست. همچنان ظرفیت‌های زیادی برای پیشرفت وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی، استفاده بهتر از امکانات و توجه به رده‌های پایه سطح فنی این رشته را ارتقا دهیم.



وی حضور گلف ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود: حضور در چنین رویداد بزرگی علاوه بر اینکه تجربه ارزشمندی برای ورزشکاران به همراه دارد انگیزه آنها را نیز برای ادامه مسیر و رسیدن به سطوح بالاتر افزایش می‌دهد. این حضور می‌تواند به شناخته‌شدن بیشتر گلف در کشور و جلب توجه مسئولان و علاقه‌مندان به این رشته کمک کند اما قطعاً نباید به همین اتفاق بسنده کنیم.



سرمربی تیم ملی گلف در پایان تأکید کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که گلف بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا تا دوره بعدی این رقابت‌ها به حاشیه نرود و روند پیشرفت آن متوقف نشود. نمی‌خواهیم تنها در آستانه بازی‌های آسیایی به فکر آماده‌سازی تیم ملی باشیم بلکه باید از همین امروز برنامه‌های خود را با جدیت دنبال کنیم.