به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار بیرانوند صبح امروز سه شنبه در جریان بازدید از مزارع پرورش ماهی منطقه کوگان شهرستان پلدختر با اشاره به ظرفیت‌های آبی لرستان اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری از منابع غنی آبی، رودخانه‌ها و شرایط طبیعی مناسب، استعداد قابل توجهی برای توسعه صنعت آبزی‌پروری دارد و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها می‌تواند در افزایش تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار مؤثر باشد.

وی با اشاره به اقدامات سال‌های گذشته برای تأمین برق مزارع پرورش ماهی در مناطق محروم از زیرساخت‌های انرژی افزود: مسئولان ترویج شیلات استان با شناسایی ظرفیت‌های آبی مناطق دور از شبکه برق، زمینه استفاده از توربین‌های برق‌آبی را فراهم کرده‌اند و با نصب این تجهیزات، برق مورد نیاز تعدادی از مزارع پرورش ماهی تأمین شده است.

مسئول امور شهرستان‌های شیلات لرستان با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در صنعت آبزی‌پروری تصریح کرد: استفاده از توربین‌های برق‌آبی، به‌ویژه در مناطقی که با وجود برخورداری از منابع آبی مناسب به شبکه سراسری برق دسترسی ندارند، می‌تواند راهکاری مؤثر و اقتصادی برای تأمین انرژی پایدار، کاهش محدودیت‌های زیرساختی و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی باشد.

توان فنی شرکت مستقر در پارک علم و فناوری برای توسعه سامانه‌های برق‌آبی

بیرانوند همچنین با اشاره به توانمندی‌های شرکت فنی و مهندسی توربین آهن آراد، مستقر در پارک علم و فناوری استان، گفت: این شرکت در زمینه احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های تولید برق‌آبی و همچنین خرید و فروش برق فعالیت دارد و ظرفیت فنی و تخصصی آن می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های انرژی مورد نیاز مزارع آبزی‌پروری لرستان نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و به‌کارگیری این فناوری در مناطق دور از دسترس شبکه برق، علاوه بر کمک به تأمین انرژی مورد نیاز مزارع پرورش ماهی، زمینه افزایش ظرفیت تولید آبزیان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از منابع آبی استان را فراهم می‌کند.