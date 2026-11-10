به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان سمنان که در دفتر وی برگزار شد، با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی در توسعه فعالیت‌های قرآنی، اظهار کرد: گزارش اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده تلاش و حرکت در این عرصه است، اما معیار اصلی، میزان تحقق اهداف و تبدیل معارف قرآن کریم به رفتار و سبک زندگی مردم است.

وی با اشاره به آیه نهم سوره اسراء با مضمون هدایت قرآن به استوارترین راه، افزود: قرآن کریم کتاب هدایت، تربیت، تعلیم و تزکیه است و انسان را به بهترین و استوارترین مسیر زندگی رهنمون می‌شود؛ با این حال، این هدایت زمانی به ثمر می‌نشیند که آموزه‌های قرآنی از مرحله دانستن و شنیدن فراتر رفته و در رفتار فردی و اجتماعی افراد نمود پیدا کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان، انس با قرآن را زمینه‌ساز تربیت انسان قرآنی دانست و تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر ضرورت انس با قرآن تأکید داشتند؛ چراکه مأنوس شدن با کلام الهی، زمینه قرآنی شدن انسان و حرکت در مسیر عمل به آموزه‌های آن را فراهم می‌کند.

مطیعی با پیشنهاد تدوین برنامه‌ای اولویت‌محور و مرحله‌ای برای توسعه مهارت‌های قرآنی در جامعه، خاطرنشان کرد: می‌توان با اجرای نهضتی فراگیر، تقویت مهارت‌های روخوانی و روان‌خوانی قرآن را در اولویت قرار داد و در کنار آن، آموزش تجوید، تدبر و فهم آیات را نیز گسترش داد تا ارتباط مردم با قرآن از برنامه‌های مناسبتی فراتر رفته و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد اشتیاق عمومی برای مطالعه و انس با قرآن تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که برای مطالعه برخی کتاب‌ها در جامعه علاقه و انگیزه ایجاد می‌شود، باید زمینه علاقه‌مندی جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها به کتاب آسمانی و معجزه جاوید الهی نیز فراهم شود تا قرآن جایگاه واقعی خود را در زندگی مردم پیدا کند.

امام جمعه سمنان با انتقاد از نگاه گزینشی به مفاهیم و آموزه‌های قرآنی، بیان کرد: نباید صرفاً به آن دسته از آیات توجه کنیم که با سلیقه یا شرایط ما سازگار است، بلکه باید فرهنگ جامع قرآنی را در جامعه محقق کنیم.

مطیعی با بیان اینکه آموزه‌های قرآنی در حوزه‌های مختلف اخلاق، عفاف، جهاد، استقامت و ایستادگی در برابر دشمن، اجزای به‌هم‌پیوسته منظومه هدایت الهی هستند، افزود: تمامی این مفاهیم باید متناسب با نیازهای روز جامعه مورد توجه قرار گیرند و در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به کار گرفته شوند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در پایان تأکید کرد: رسالت شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی صرفاً برگزاری برنامه‌ها و ارائه گزارش عملکرد نیست، بلکه این شورا باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و تقویت جریان‌های مردمی، زمینه تحقق عملی معارف قرآن کریم و تبدیل آن به درس زندگی و فرهنگ عمومی جامعه را فراهم کند.