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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۵۲

با وجود فشارهای آمریکا؛

اتحادیه اروپا در نشست امروز تصمیمی بر ضد ایران اتخاذ نکرد

اتحادیه اروپا در نشست امروز تصمیمی بر ضد ایران اتخاذ نکرد

با وجود فشارهای آمریکا بر اروپا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود،در نشست امروز وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیمی بر ضد کشورمان اتخاذ نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که در این نشست، تصمیمی درباره موضوع هسته ای ایران گرفته نشد.

"کریستینا گالاچ" ، سخنگوی خاویر سولانا ، در حاشیه اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ  به خبرنگاران گفت : تصویب تحریمها به آینده موکول شد و امروز تصمیمی درباره ایران گرفته نشد. 

استفان هادلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر به خبرنگاران گفته بود : وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعلام خواهند کرد.

در اواخر ماه می ، اتحادیه اروپا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران اعلام آمادگی کرد که به ویژه بانک ملی ایران را هدف قرار خواهد داد.   

دیپلماتهای شرکت کننده در اجلاس امروز اعلام کردند: اتحادیه اروپا در انتظار جواب ایران به بسته پیشنهادی گروه 1+5 است که سولانا در تهران تقدیم مقامهای ایرانی کرد.

خاویر سولانا و هیئت همراهش روز شنبه 25 خرداد، با سفر به تهران و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی ایران بسته پیشنهادی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان را تحویل تهران دادند.

کد مطلب 700650

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