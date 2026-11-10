به گزارش خبرنگار مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران، پیش از ظهر، در جمع خبرنگاران، با اشاره به رصد کارشناسان کسب‌وکار فضای مجازی نظارت بر اماکن عمومی پاوا اعلام کرد: یک صفحه اینستاگرامی متعلق به واحد صنفی در رسته سالن زیبایی که مبادرت به انتشار تصاویر مغایر با شئونات اسلامی و نامتعارف نموده بود، شناسایی شد.

این معاونت انتظامی تصریح کرد: پیرو شناسایی این تخلف و برابر ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، گرداننده این پیج اینستاگرامی احضار شد تا اقدامات قانونی لازم به عمل آید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: پس از توجیه متصدی و پاکسازی صفحه مذکور، نامبرده برای سیر مراحل قانونی و ادامه رسیدگی به پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.