به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌های اخیر، رئیس شیلات شهرستان ازنا به همراه رئیس دامپزشکی شهرستان و نماینده جهاد کشاورزی، از مزارع پرورش و مراکز تکثیر ماهی در مناطق کمندان و دره‌تخت بازدید کردند تا وضعیت زیرساخت‌ها و خسارات احتمالی ناشی از افزایش دبی و گل‌آلودگی منابع آبی بررسی شود.

در جریان این بازدید، وضعیت مزارع، تأسیسات و زیرساخت‌های آبزی‌پروری و همچنین آثار بارندگی‌های اخیر و افزایش سطح آب رودخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

احتمال تلفات ماهی در برخی مزارع

بر اساس بررسی‌های اولیه، به دلیل گل‌آلودگی شدید منابع آبی و ورود گل‌ولای به استخرهای پرورش ماهی، هنوز امکان برآورد دقیق خسارات وارده به آبزیان وجود ندارد؛ با این حال، احتمال بروز تلفات ماهی در برخی مزارع مطرح است.

همچنین افزایش سطح آب و شدت جریان رودخانه‌ها، نگرانی‌هایی درباره آسیب‌دیدگی تأسیسات و زیرساخت‌های مزارع پرورش ماهی ایجاد کرده است.

آسیب به بندهای آبگیر و سازه‌های برداشت آب

در ادامه این بازدید، خسارات واردشده به تعداد قابل‌توجهی از بندهای آبگیر و سازه‌های برداشت آب در مسیر رودخانه‌های ماربره، دره‌تخت و کمندان نیز بررسی شد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی شرایط، شناسایی خسارات احتمالی و پیگیری اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌ها و حمایت از بهره‌برداران بخش آبزی‌پروری انجام شد.

اداره شیلات شهرستان ازنا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، وضعیت مزارع آسیب‌دیده را پیگیری می‌کند و بررسی‌های تکمیلی برای برآورد دقیق خسارات ادامه خواهد داشت.