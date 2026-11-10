به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اعلام این خبر اظهار کرد: بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان‌ماه در ۱۳ حوزه امتحانی و ۱۱ شهرستان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به آغاز ثبت‌نام این آزمون از ۱۴ شهریورماه افزود: در مجموع ۲ هزار و ۹۶۰ نفر در چهار بخش این رویداد قرآنی نام‌نویسی کرده‌اند و داوطلبان باید از ۱۶ تا ۲۶ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه حمد، کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی هدف از برگزاری این آزمون را ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای قرآنی عنوان کرد و گفت: بخش‌های چهارگانه آزمون شامل حفظ و مفاهیم قرآن کریم، حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) و طرح «فصل تعالی» است.

رمضانی درباره جزئیات بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم بیان کرد: این بخش شامل حفظ سوره‌های واقعه، یاسین، جمعه، فتح و الرحمن، حفظ اجزای مختلف قرآن کریم و حفظ کل قرآن است.

وی با اشاره به افزوده شدن رشته حفظ پنج جزء آخر قرآن کریم به آزمون امسال گفت: این رشته برای افراد زیر ۱۲ سال به‌صورت شفاهی و برای داوطلبان بالای ۱۲ سال به‌صورت کتبی برگزار می‌شود.

ثبت‌نام بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در بخش حفظ قرآن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه یک‌هزار و ۶۵۷ نفر در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم ثبت‌نام کرده‌اند، افزود: از این تعداد، یک‌هزار و ۳۳۷ نفر در آزمون کتبی ۲۸ آبان‌ماه و ۳۲۰ نفر در بخش شفاهی شرکت خواهند کرد.

رمضانی ادامه داد: یک‌هزار و ۳۰۳ نفر نیز در بخش‌های معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، سوره مبارکه فتح و طرح فصل تعالی نام‌نویسی کرده‌اند که آزمون این بخش‌ها به‌صورت الکترونیکی از یکم تا پنجم آذرماه برگزار می‌شود.

وی درباره رشته‌های بخش معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: اندیشه قرآنی امام شهید، زندگی با آیه‌ها، تدبر در قرآن کریم، حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و معارف مهدوی از جمله رشته‌های این بخش است.

رمضانی با اشاره به منابع رشته اندیشه قرآنی امام شهید گفت: دو کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» و «انسان ۲۵۰ ساله» به‌عنوان منابع این رشته معرفی شده‌اند.

وی همچنین درباره رشته‌های طرح فصل تعالی بیان کرد: قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی، قصه‌گویی برای کودکان، داستان‌نویسی و تولید محتوای چندرسانه‌ای پنج رشته این بخش را تشکیل می‌دهند و نتایج آزمون نیز ششم آذرماه اعلام خواهد شد.

بیرجند میزبان دو حوزه امتحانی آزمون قرآن و عترت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به پراکندگی حوزه‌های امتحانی در استان گفت: آزمون کتبی در ۱۳ حوزه و ۱۱ شهرستان برگزار می‌شود که بیرجند دارای دو حوزه امتحانی و سایر شهرستان‌ها هر کدام دارای یک حوزه هستند.

وی افزود: هنرستان ابتکار معصومیه به‌عنوان حوزه امتحانی برادران و دبیرستان نمونه تقوا به‌عنوان حوزه امتحانی خواهران در بیرجند تعیین شده‌اند.

رمضانی با بیان اینکه بیرجند بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در این آزمون دارد، گفت: شهرستان خوسف کمترین شمار ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به وقفه هفت‌ساله در برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: این رویداد امسال بار دیگر در سطح کشور برگزار می‌شود و برای حمایت و تشویق شرکت‌کنندگان، علاوه بر صدور گواهینامه معتبر رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جوایز نقدی نیز در نظر گرفته شده است.

جوایز ۱۵ میلیون تومانی برای حافظان کل قرآن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی درباره مشوق‌های مالی این آزمون گفت: به ازای هر جزء قرآن کریم، برای داوطلبانی که حدنصاب قبولی یعنی نمره ۷۰ به بالا را کسب کنند، ۵۰۰ هزار تومان جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

رمضانی افزود: برای قبول‌شدگان بخش‌های معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) و طرح فصل تعالی برای هزار نفر از برگزیدگان هر نفر مبلغ یک میلیون تومان جایزه پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب قبولی در آزمون حفظ کل قرآن کریم شوند، در مجموع ۱۵ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.