به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رفیعی، پیش ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: بازطراحی و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای از برنامه‌های مستمر این مجموعه به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر تعدادی از کتابخانه‌های استان با هدف بهبود شرایط ارائه خدمات و ایجاد محیط مناسب‌تر برای مطالعه بازسازی شده‌اند.

وی با اشاره به بازسازی کتابخانه آیت‌الله طباطبایی یزد افزود: این مجموعه پس از حدود دو سال عملیات عمرانی و صرف اعتباری نزدیک به ۷ میلیارد تومان، بهسازی شده و فضای بازسازی‌شده آن در اختیار علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، افتتاح کتابخانه عمومی شهید سیدجلیل ساداتی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای عنوان کرد و گفت: همچنین ۲۲ اتاق مطالعه اختصاصی در کتابخانه دکتر محمد جوادی یزد راه‌اندازی شده که امکان استفاده از فضای مناسب مطالعه را برای داوطلبان کنکور و سایر متقاضیان فراهم می‌کند.

رفیعی با تشریح طرح‌های عمرانی در دست اجرا بیان کرد: بازطراحی کتابخانه مرکزی میبد، تکمیل ساختمان کتابخانه شهدای نعیم‌آباد یزد، احداث ساختمان جدید کتابخانه شهید علیرضا اقبال عقدا و ایجاد سالن آمفی‌تئاتر در کتابخانه آیت‌الله حائری اردکان از جمله پروژه‌هایی است که در برنامه توسعه کتابخانه‌های عمومی استان قرار دارد.

وی ادامه داد: برای توسعه کتابخانه آزادگان یزد نیز ۲۰۰ مترمربع زمین اختصاص یافته است و اجرای عملیات توسعه این مجموعه پس از تأمین و فراهم شدن اعتبارات مورد نیاز دنبال خواهد شد.

اختصاص ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های کتابخانه‌ای

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به مشارکت بخش غیردولتی در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان گفت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۱۱ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های کتابخانه‌ای اختصاص داده است.

رفیعی افزود: تکمیل و تجهیز سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه آیت‌الله حائری اردکان، تأمین خودروی کتابخانه سیار این شهرستان و احداث ساختمان جدید کتابخانه شهید علیرضا اقبال عقدا از جمله طرح‌هایی است که از این محل مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

وی همچنین از جذب سالانه حدود یک میلیارد تومان کمک خیرخواهانه برای کتابخانه دکتر محمد جوادی یزد خبر داد و اظهار کرد: سامانه «اهدانش» نیز با هدف جلب مشارکت‌های مردمی و جمع‌آوری کمک‌های خرد برای خرید کتاب، تأمین تجهیزات و توسعه فضاهای کتابخانه‌ای راه‌اندازی شده است.

فعالیت ۸۳ هزار عضو در کتابخانه‌های عمومی یزد

رفیعی در ادامه با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در حال حاضر ۸۳ هزار نفر عضو فعال این مراکز هستند که حدود ۶.۷ درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند.

وی افزود: کتابخانه‌های عمومی یزد در مجموع حدود ۶۶ هزار مترمربع زیربنا و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب دارند و از نظر سرانه منابع، به ازای هر شهروند استان تقریباً دو جلد کتاب در این مجموعه‌ها موجود است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با استناد به آمار منتشرشده از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهریورماه ۱۴۰۵ تصریح کرد: یزد در شاخص زیربنای کتابخانه‌ای جایگاه نخست کشور را دارد و در حوزه منابع کتابخانه‌ای نیز از استان‌های برخوردار محسوب می‌شود.

وی سهم استان از زیربنای کتابخانه‌های عمومی کشور را حدود پنج درصد و از منابع کتابخانه‌ای را چهار درصد اعلام کرد و افزود: سهم یزد از عضویت و امانت کتاب در سطح کشور نیز حدود چهار درصد است و استان در شاخص امانت کتاب رتبه سوم را دارد.

خرید و تأمین منابع جدید برای کتابخانه‌های استان

رفیعی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت منابع مطالعاتی کتابخانه‌ها اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۱ هزار نسخه کتاب با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد ریال خریداری شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، ۶۰۰ نسخه کتاب از خانه کتاب و ادبیات ایران و حدود هفت هزار و ۱۰۰ نسخه نیز از مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران دریافت شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد همچنین از تجمیع چهار مرکز مبادله کتاب در قالب یک مرکز متمرکز در کتابخانه امام علی(ع) خبر داد و گفت: این مرکز اکنون نزدیک به ۴۰ هزار نسخه کتاب در اختیار دارد و علاوه بر دریافت منابع، تأمین و توزیع کتاب مورد نیاز مساجد و مراکز متقاضی را نیز انجام می‌دهد.

توسعه خدمات کتابخانه سیار در مناطق کمتر برخوردار

رفیعی توسعه کتابخانه‌های سیار را یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه برای گسترش عدالت فرهنگی دانست و گفت: نخستین کتابخانه عمومی سیار شهرستان یزد سال گذشته راه‌اندازی شد و اکنون به ۱۲ نقطه خدمات ارائه می‌کند.

وی افزود: دو دستگاه خودروی کتابخانه سیار نیز برای شهرستان‌های اردکان و مهریز خریداری و آماده‌سازی شده که بخشی از هزینه تأمین آن‌ها از محل مسئولیت اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پرداخت شده است.

به گفته وی، این دو خودرو در هفته کتاب به استان تحویل داده می‌شوند و برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت آن‌ها با هدف پوشش روستاها و مناطق کم‌برخوردار در حال انجام است.

اجرای بیش از ۱۰ هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه‌ها

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این مراکز اظهار کرد: طی سال گذشته بیش از ۱۰ هزار برنامه فرهنگی و کتابخانه‌ای در سطح استان برگزار شده که نشست‌های ادبی، محافل تخصصی کتاب، برنامه‌های ترویج مطالعه و فعالیت‌های متناسب با گروه‌های سنی مختلف را شامل می‌شود.

رفیعی برگزاری سه دوره جامع کتاب‌بازی و برنامه‌ریزی برای اجرای لیگ کتاب‌بازی در روستاهای برگزیده طرح روستاهای دوستدار کتاب را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان کرد.

وی همچنین از حمایت مالی و تجهیزاتی از روستاهای نصرآباد، اسفندآباد و عصمت‌آباد خبر داد و گفت: لیگ کتابخوانی با مشارکت مساجد نیز با حضور ۳۴ تیم سه‌نفره برگزار شده است.

پیگیری ارائه خدمات امانت کتاب الکترونیکی

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات دیجیتال و فراهم کردن امکان دسترسی غیرحضوری به منابع مطالعاتی از رویکردهای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.

وی افزود: در همین راستا، ارائه خدمات امانت کتاب الکترونیکی در حال بررسی و پیگیری است و پس از ارزیابی نرم‌افزارهای موجود، طراحی سامانه اختصاصی برای این منظور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد ابراز امیدواری کرد مراحل اولیه آزمایش این سامانه تا پایان سال انجام شود تا اعضای کتابخانه‌ها بتوانند با سهولت بیشتری از خدمات مطالعاتی در بستر دیجیتال استفاده کنند.