به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پوریانی پیش از ظهر سه شنبه در در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش مراجعه مردم به مراکز اهدای خون در روزهای سرد سال اظهار کرد: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و تغییر فصل و شرایط آب‌وهوایی تأثیری بر این نیاز حیاتی ندارد.

وی افزود: پایداری ذخایر خون یکی از الزامات اساسی برای تأمین به‌موقع نیاز مراکز درمانی و پاسخگویی به شرایط عادی و اضطراری است و تحقق این مهم به حضور مستمر و مسئولانه اهداکنندگان وابستگی دارد.

مدیرکل انتقال خون مازندران با بیان اینکه بیماران خاص، به‌ویژه مبتلایان به تالاسمی، برای ادامه روند درمان خود به دریافت منظم خون نیاز دارند، تصریح کرد: کاهش مراجعات اهداکنندگان در روزهای سرد سال می‌تواند تأمین مستمر خون مورد نیاز این بیماران و سایر مراکز درمانی را با چالش مواجه کند.

پوریانی با تأکید بر ارزش هر واحد خون اهدایی خاطرنشان کرد: از هر واحد خون پس از انجام فرآیندهای لازم، دست‌کم سه فرآورده شامل گلبول قرمز، پلاکت و پلاسما تهیه می‌شود که هر کدام کاربرد درمانی ویژه‌ای دارند؛ بنابراین یک بار اهدای خون می‌تواند در نجات جان چند بیمار مؤثر باشد.

وی با اشاره به نیاز مراکز درمانی به تمامی گروه‌های خونی گفت: در حال حاضر گروه‌های خونی O مثبت و O منفی از جمله گروه‌های مورد نیاز هستند، اما برای حفظ تعادل و پایداری ذخایر خونی استان، مشارکت اهداکنندگان با تمامی گروه‌های خونی ضروری است.

مدیرکل انتقال خون مازندران همچنین از جوانان و بانوان واجد شرایط خواست با حضور در مراکز اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند و افزود: اهدای خون نباید صرفاً به مناسبت‌ها یا شرایط خاص محدود شود، بلکه باید به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی و اقدامی انسان‌دوستانه در برنامه منظم زندگی مردم قرار گیرد.

پوریانی در پایان تأکید کرد: سرمای هوا نباید مانع مشارکت مردم در اهدای خون شود؛ چراکه نیاز بیماران به خون تعطیل‌بردار نیست و حفظ ذخایر خونی استان به همراهی همیشگی مردم نیاز دارد. هر فرد واجد شرایط می‌تواند با اهدای خون، گامی مؤثر در تداوم درمان بیماران و نجات جان انسان‌ها بردارد.