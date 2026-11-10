به گزارش خبرنگار مهر،‌ اصغر وثوق ظهر سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی پیشگیری از سرطان که در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به برگزاری سومین دوره کنگره پیشگیری از سرطان گفت: برگزاری این کنگره حاصل تلاش مستمر و شبانه‌روزی دست‌اندرکاران آن است و کمیته‌های پیشگیری و ورزش مهرانه نیز در این مسیر همکاری مؤثری داشته‌اند.

وی با معرفی مهرانه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات خیریه کشور در حوزه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان بزرگسالان، آموزش و پیشگیری از این بیماری افزود: محور اصلی این کنگره، موضوع پیشگیری است و انتظار می‌رود مراکز علمی و دانشگاه‌ها با تمرکز بر تولید علم، پژوهش و ارائه راهکارهای علمی، نقش مؤثری در این حوزه ایفا کنند.

مدیرعامل مهرانه ادامه داد: مؤسسات خیریه و مجموعه‌های اجرایی مانند مهرانه نیز می‌توانند با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی و پژوهشی، این راهکارها را در عرصه عمل و اجرا به کار گیرند.

وثوق با اشاره به ظرفیت گسترده مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های مهرانه تصریح کرد: حضور ۲۵۰ هزار خیر شناسنامه‌دار در این مؤسسه، در استانی با جمعیت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، بیانگر اعتماد عمومی و همراهی گسترده مردم با این مجموعه است.

وی ارائه خدمات رایگان درمانی و حمایتی به بیماران مبتلا به سرطان را از ویژگی‌های مهم فعالیت مهرانه برشمرد و گفت: ماهانه حدود ۴۰ میلیارد تومان کمک مردمی وارد این مؤسسه می‌شود که نشان‌دهنده اعتماد و مشارکت قابل‌توجه مردم در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان است.

مدیرعامل مهرانه همچنین به اقدامات این مؤسسه در زمینه تأمین امکانات اقامتی بیماران و همراهان آنان اشاره کرد و افزود: مهرانه در زنجان و تهران امکانات مناسبی برای اسکان بیماران و همراهان آن‌ها فراهم کرده است تا بخشی از دغدغه‌های این افراد در طول دوره درمان کاهش یابد.

وثوق با تأکید بر اینکه آموزش، پیشگیری و غربالگری مهم‌ترین دستاورد ۲۱ سال فعالیت مهرانه است، اظهار کرد: اگر قرار باشد میان درمان و پیشگیری یکی را انتخاب کنیم، بدون تردید پیشگیری را انتخاب خواهیم کرد؛ چراکه اعتقاد داریم نباید اجازه دهیم افراد به این بیماری مبتلا شوند و باید پیش از گرفتار شدن مردم، اقدامات لازم برای پیشگیری انجام شود.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان سرطان و تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر بیان کرد: هزینه تأمین تجهیزات و ارائه خدمات درمانی طی سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که دستگاهی که مهرانه در سال ۱۳۹۳ با هزینه پنج میلیارد تومان خریداری کرده بود، پس از حدود ۱۰ سال برای تهیه نمونه مشابه به اعتباری در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد.

مدیرعامل مهرانه این افزایش هزینه‌ها را دلیلی دیگر بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری و غربالگری دانست و گفت: توسعه برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمان به بیماران و نظام سلامت جلوگیری کند.

وثوق همچنین از برنامه‌های این مؤسسه برای توسعه تجهیزات تشخیصی و تخصصی خبر داد و افزود: خرید دستگاه ماموگرافی برای ارائه خدمات به شهرستان‌های بزرگ و همچنین تأمین تجهیزات آندوسکوپی و کولونوسکوپی از جمله برنامه‌های مهرانه در آینده نزدیک است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انتقال تجربیات مهرانه به سایر استان‌های کشور تأکید کرد و گفت: در تاریخ ۳۰ مهر سال جاری، ۱۹ مؤسسه خیریه فعال در حوزه سرطان از استان‌های مختلف کشور، از جمله آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان و کرمان، به زنجان دعوت شدند تا از نزدیک با دستاوردها، تجربیات و شیوه‌های اجرایی مهرانه در طول ۲۱ سال فعالیت این مجموعه آشنا شوند.

مدیرعامل مهرانه ابراز امیدواری کرد انتقال تجربیات و گسترش همکاری میان مؤسسات خیریه بتواند زمینه توسعه برنامه‌های پیشگیری، غربالگری و حمایت از بیماران مبتلا به سرطان را در سطح کشور فراهم کند.