حسین کلانتری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه این دانشگاه برای پیوند دادن اندیشه‌های دانشمندان دوره اسلامی با فناوری‌های روز در حوزه مدیریت منابع آب خبر داد و گفت: با توجه به بحران کم‌آبی، افت سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین، بازخوانی علمی آثار اندیشمندان گذشته می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی در مواجهه با چالش‌های امروز را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت اندیشه‌های یکی از دانشمندان کرجی در حوزه آب‌های زیرزمینی و منابع آب پنهان اظهار کرد: بررسی آثار این اندیشمند نشان می‌دهد که موضوع آب‌های زیرزمینی و آب‌های پنهان از جمله مباحث مورد توجه وی بوده است و دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز درصدد است با بازخوانی علمی این اندیشه‌ها و پیوند آن‌ها با دانش و فناوری‌های روز، زمینه استفاده از این ظرفیت فکری را در پژوهش‌های معاصر فراهم کند.

کلانتری با بیان اینکه بخشی از منابع آب در لایه‌های عمیق زمین قرار دارند، افزود: موضوع آب‌های پنهان و امکان شناسایی و بهره‌برداری از این منابع از جمله مباحثی است که در مطالعات علمی مورد توجه قرار گرفته و دانشگاه نیز تلاش می‌کند در این زمینه نقش پژوهشی و علمی خود را ایفا کند.

تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد و آبفای البرز برای توسعه همکاری‌های پژوهشی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در ادامه از امضای تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و فناوری با شرکت آب و فاضلاب استان البرز خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه با حضور نمایندگان وزارت نیرو منعقد شد و آموزش، پژوهش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی در حوزه منابع آب را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی، استخراج و بهره‌برداری از منابع آب از محورهای همکاری مشترک دانشگاه و شرکت آب و فاضلاب استان البرز خواهد بود.

کلانتری همچنین از انجام یک طرح پژوهشی مشترک با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز در زمینه منابع آب استان خبر داد و آن را از دیگر اقدامات دانشگاه در این حوزه عنوان کرد.

وی با اشاره به حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با مسائل منابع آب استان گفت: پایان‌نامه‌هایی که به منابع آب و مسائل و مشکلات این حوزه در استان البرز بپردازند، مشمول تخفیف شهریه خواهند شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز میزان این تخفیف را تا ۳۰ درصد اعلام کرد و افزود: دانشگاه تلاش می‌کند با حمایت از پژوهش‌های دانشجویی، زمینه پرداختن به مسائل اولویت‌دار استان و تبدیل مطالعات دانشگاهی به راهکارهای کاربردی را فراهم کند.

تولید انرژی خورشیدی در اشتهارد و واحد کرج

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به مصرف انرژی شهری اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه اشتهارد زمینی به مساحت ۹ هکتار برای تولید انرژی خورشیدی در اختیار گرفته و اقدامات مربوط به اجرای زیرساخت‌های آن در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر این، دانشگاه برای تأمین بخشی از انرژی مصرفی مجموعه خود از طریق انرژی خورشیدی، اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اختصاص داده است.

کلانتری با اشاره به اینکه مطالعات و اقدامات اولیه این طرح انجام شده است، گفت: فاز نخست مطالعات و مقدمات اجرایی انجام شده و فاز دوم برای ورود به مرحله اجرا در دستور کار قرار دارد؛ امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم.

وی همچنین از برنامه‌های آموزشی دانشگاه در زمینه مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: آموزش‌هایی برای مدیران و کارکنان مجموعه و همچنین دانشجویان و استادان در زمینه صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی ارائه می‌شود.

جزئیات همکاری دانشگاه آزاد و آبفای البرز در حوزه پژوهش و فناوری

بر اساس متن تفاهم‌نامه همکاری پژوهشی و فناوری میان دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و شرکت آب و فاضلاب استان، دو مجموعه با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان کشور در حوزه آب و فاضلاب همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه به امضای حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، و حمیدرضا نامداری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز رسیده است و بر استفاده متقابل از ظرفیت‌های علمی دانشگاه و توانمندی‌های صنعتی شرکت آبفا تأکید دارد.

همکاری در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و فناورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های علمی، شناسایی و حمایت از نخبگان و مخترعان، معرفی متخصصان برای مشاوره و تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی و فراهم کردن امکانات پژوهشی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

همچنین کاربردی‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و طراحی فعالیت‌های مشترک در زمینه آموزش، پژوهش و توسعه با رویکرد حل مسائل و نیازهای تخصصی شرکت آبفا از دیگر اهداف این همکاری اعلام شده است.