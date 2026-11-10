به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سلطانی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که به‌کارگیری نهال‌های استاندارد می‌تواند عملکرد باغات را بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش دهد و به‌طور مؤثر از انتشار بیماری‌های خطرناک ویروسی و خاکزی جلوگیری کند.

وی، کمبود نهالستان‌های مجهز و ضرورت نظارت مستمر را از مهم‌ترین چالش‌های این بخش برشمرد و افزود: توسعه نهالستان‌های مدرن، احداث باغ مادری، تقویت آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری و شناسنامه‌دار کردن مراکز تولید نهال در سطح استان، گامی کلیدی در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان بیان کرد: از این پس با همکاری اتاق اصناف و انجام بازرسی‌های مستمر کمیته تخصصی، تمرکز اصلی بر ساماندهی نهالستان‌ها و اجرای نظام لیبل‌گذاری برای تمامی نهال‌های تولیدی خواهد بود.