اعضای کمیسیون بهداشت مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدوار رضایی نماینده مسجد سلیمان، لالی و هفتگل، سیدشهاب الدین صدر نماینده تهران، سیامک مره صدق نماینده اقلیتهای مذهبی کلیمی، حسین حسنی بافرانی نماینده نایین، سیدعلیرضا مرندی نماینده تهران، انوشیروان محسنی بندپی نماینده نوشهر و چالوس، اکبر رنجبر زاده نماینده اسدآباد،علی کاییدی نماینده ملاوی و پلدختر، علی اصغر حسنی نماینده لارستان، حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان، بشیر خالقی نماینده خلخال و کوثر، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، حسن تامین لیچایی نماینده رشت، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مشهد، عبدالعزیز جمشید زهی نماینده سراوان، محمدجواد نظری مهر نماینده کردکوی و ترکمن، عبدالجبار کرمی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران، شاهرخ رامین نماینده دماوند و فیروزکوه، محمدرضا رضایی نماینده جهرم و فارس و عوض حیدرپور شهرضایی نماینده شهرضا، به عضویت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درآمدند.

تعیین هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت به جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون موکول شد.