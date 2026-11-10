به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تهران، طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، بارش در ۲۰ ایستگاه هواشناسی استان به ثبت رسیده است.

مطابق این داده‌ها، ایستگاه باغ گل با ثبت ۲.۲ میلی‌متر بارش بیشترین میزان بارندگی را در این بازه زمانی به خود اختصاص داد. پس از آن، ایستگاه پس‌قلعه با ۲.۱ میلی‌متر و ایستگاه‌های اوشان، آبعلی و میگون هرکدام با ۲ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین در ایستگاه سولقان ۱.۸ میلی‌متر، زردبند و شهرآباد هرکدام ۱.۳ میلی‌متر و لواسان و آبسرد هرکدام نیم میلی‌متر بارش ثبت شد.

بر اساس آمار هواشناسی استان تهران، میزان بارش در ایستگاه ژئوفیزیک ۰.۴ میلی‌متر و در ایستگاه‌های جابان، شرق تهران ـ مدیریت بحران، لواسان بزرگ و هویر هرکدام ۰.۳ میلی‌متر گزارش شده است.

همچنین ایستگاه چیتگر ۰.۲ میلی‌متر و ایستگاه‌های دماوند و سربندان نیز هرکدام همین میزان بارش را ثبت کردند. در ایستگاه‌های بهان، پردیس و شمیران نیز میزان بارندگی ۰.۱ میلی‌متر بوده است.

این اطلاعات از سوی کارکنان ادارات شبکه پایش و هشدار جوی هواشناسی استان تهران ثبت و ارائه شده است.