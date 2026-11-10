به گزارش خبرنگار مهر، پریسا محمدی، صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سی‌وچهارمین سالروز هفته کتاب، با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۱۲۰ برنامه فرهنگی و کتاب‌محور در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شده است.

وی با قدردانی از تلاش کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان افزود: این برنامه‌ها با مشارکت گروه‌های مختلف سنی و با رویکرد پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مخاطبان اجرا شده و کتابخانه‌های عمومی حتی در دوران جنگ نیز فعالیت خود را متوقف نکردند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به نیاز کتابخانه‌های استان به منابع جدید، خواستار مشارکت مردم در ترویج فرهنگ اهدای کتاب شد و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز در تأمین منابع کتابخانه‌ای با وضعیت مطلوب فاصله داریم و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی مستمر، مردم را به اهدای کتاب‌های بلااستفاده خود به کتابخانه‌های عمومی ترغیب کنند.

محمدی خانواده‌محوری و ترویج کتابخوانی در میان اعضای خانواده را از رویکردهای مهم این نهاد دانست و تصریح کرد: استفاده بی‌ضابطه از فضای مجازی، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، از موضوعاتی است که ضرورت توجه بیشتر به کتابخوانی خانوادگی را دوچندان می‌کند و این فرهنگ نباید صرفاً به هفته کتاب محدود بماند.

وی از برنامه‌ریزی برای افتتاح کتابخانه ویژه کودکان و نوجوانان با عنوان «کودکان ایران ما» در شهرستان دالاهو خبر داد و افزود: آماده‌سازی این مجموعه با همکاری بخش‌های مختلف انجام شده و امیدواریم در هفته کتاب به بهره‌برداری برسد. همچنین کتابخانه بعثت در شهرستان پاوه نیز با رویکرد تخصصی ارائه خدمات به کودکان، نوجوانان و مادران فعالیت خواهد کرد و نام جدید آن پس از طی مراحل مربوط اعلام می‌شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه توسعه کتابخانه‌های سیار را از دیگر برنامه‌های مهم این مجموعه عنوان کرد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با استاندار کرمانشاه، مقرر شده است سالانه سه دستگاه کتابخانه سیار به ناوگان خدمات کتابخوانی استان اضافه شود که نخستین دستگاه اکنون در مرحله تجهیز قرار دارد و تلاش می‌کنیم در هفته کتاب یا نهایتاً تا هفته پژوهش وارد چرخه خدمات شود.

محمدی با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های سیار برای پوشش مناطق فاقد کتابخانه اظهار کرد: هر دستگاه می‌تواند در پنج تا ۱۰ نقطه خدماتی، به‌ویژه روستاها و مناطق دورافتاده، حضور پیدا کند و علاوه بر امانت کتاب، برنامه‌های فرهنگی را نیز در اختیار ساکنان این مناطق قرار دهد. بخش خصوصی نیز می‌تواند با تأمین خودرو در این زمینه مشارکت کند؛ تجهیز خودرو و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی خواهد بود.

وی در ادامه به برخی برنامه‌های فرهنگی مستمر کتابخانه‌های استان اشاره کرد و افزود: نشست‌های تاریخ‌خوانی که پس از جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و پس از جنگ رمضان توسعه یافت، با مشارکت کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود. این برنامه با استقبال نهاد مرکزی روبه‌رو شده و کرمانشاه به عنوان دبیرخانه نشست‌های تاریخ‌خوانی در سطح کشور انتخاب شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه، اجرای برنامه «سینما کتاب»، برگزاری محافل ادبی در شهرستان‌ها، جلسات مولاناپژوهی و کارگاه‌های مهارت زندگی را از دیگر فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه برشمرد و گفت: در برنامه سینما کتاب، آثار سینمایی اقتباس‌شده از کتاب‌ها نمایش داده می‌شود و پس از آن، نشست نقد و بررسی اثر برگزار می‌شود.

محمدی همچنین از برگزاری پویش کتابخوانی «یک کتاب، یک نگاه» در روز جمعه خبر داد و بیان کرد: این برنامه با همکاری یک باشگاه تکواندو و ورزش‌های رزمی و با مشارکت نوجوانان برگزار می‌شود تا پیوندی میان فعالیت‌های ورزشی و ترویج کتابخوانی ایجاد شود. تلاش داریم با ورود به محیط‌هایی که مخاطبان عمومی در آن حضور دارند، زمینه آشنایی بیشتر مردم با کتابخانه‌ها و عضویت در آن‌ها را فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با ابراز نگرانی از وضعیت کتابخانه‌های آسیب‌دیده در زلزله، خواستار توجه مسئولان برای بازسازی این مراکز شد و گفت: با گذشت ۱۹ ماه از حضورم در این مسئولیت، هنوز اقدام مؤثری برای بازسازی کتابخانه‌های زلزله‌زده انجام نشده است و در شهرستان قصرشیرین نیز همکاران ما ناچارند در فضای زیرزمین به مردم خدمات کتابخانه‌ای ارائه دهند.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با اشاره به نیاز حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازگرداندن کتابخانه قصرشیرین به چرخه خدمات، تأکید کرد: این شهرستان شایسته برخورداری از کتابخانه‌ای مناسب با بخش‌های ویژه کودکان و نوجوانان، مادران و سالن مطالعه است.

محمدی با بیان اینکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور متولی بهره‌برداری و ارائه خدمات کتابخانه‌ای است و اعتبار ساخت‌وساز در اختیار این نهاد قرار ندارد، از مسئولان و نمایندگان خواست برای تأمین اعتبار و بازسازی کتابخانه‌های آسیب‌دیده همکاری کنند تا این مراکز بار دیگر خدمات خود را در اختیار مردم قرار دهند.