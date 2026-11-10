به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد ظهر سه شنبه در سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان مازندران برگزار شد، با اشاره به سیره و کارنامه رهبری آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای اظهار کرد: مکتب دفاعی ایشان با الهام از سیره اهل‌بیت (ع)، بر پیوند ایمان، تدبیر و آمادگی استوار است و شناخت آن مستلزم درک منطق راهبردی سیره معصومان (ع) است.

وی با بیان اینکه عقلانیت معنوی یکی از مبانی اساسی این مکتب به شمار می‌رود، افزود: محاسبه دقیق، شناخت توانمندی‌ها و نقاط ضعف و تدبیر هوشمندانه در میدان باید در کنار ایمان به نصرت الهی قرار گیرد؛ چراکه توکل به خداوند به معنای کنار گذاشتن هوشیاری، برنامه‌ریزی و اقدام مسئولانه نیست.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر نقش نیروی انسانی در اقتدار دفاعی کشور تصریح کرد: در این منظومه فکری، تجهیزات و فناوری‌های راهبردی اهمیت دارند، اما ایمان، اراده و تقوای نیروهای انسانی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری و موفقیت هستند.

سردار موحد در ادامه با تبیین نسبت مقاومت و صلح در سیره اهل‌بیت (ع) گفت: ثبات در اصول و اهداف با تنوع روش‌ها منافاتی ندارد و نباید صلح و مقاومت را در برابر یکدیگر قرار داد؛ چراکه هر دو متناسب با شرایط می‌توانند در خدمت حفظ دین، استقلال و عزت امت باشند.

وی «نرمش قهرمانانه» را نیز نوعی انعطاف تاکتیکی در چارچوب اصول دانست و افزود: این رویکرد به معنای عدول از مبانی و آرمان‌ها نیست، بلکه بهره‌گیری هوشمندانه از روش‌های مختلف برای تحقق اهداف راهبردی است.

فرمانده سپاه کربلا، بازدارندگی فعال را از دیگر مؤلفه‌های مکتب دفاعی امام خامنه‌ای برشمرد و اظهار کرد: آمادگی دفاعی برای جلوگیری از تجاوز و حفظ صلح ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشور آغازگر جنگ نیست، اما باید از توان و آمادگی لازم برای بازداشتن دشمن از هرگونه تجاوز برخوردار باشد.

سردار موحد با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدها و پیمان‌شکنی‌ها خاطرنشان کرد: پایبندی به عهد و پذیرش صلح مشروع نباید به غفلت در برابر نقض تعهدات طرف مقابل منجر شود و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس شناخت دقیق رفتار دشمن و حفظ آمادگی دفاعی صورت گیرد.

وی امنیت پایدار را فراتر از مؤلفه‌های نظامی دانست و با تأکید بر اهمیت اعتماد عمومی، عدالت و توجه به مسائل معیشتی مردم گفت: دشمن در جنگ شناختی تلاش می‌کند با ناامیدسازی جامعه، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی، پیوند مردم با نظام را هدف قرار دهد.

فرمانده سپاه کربلا افزود: مقابله با این تهدیدها نیازمند جهاد تبیین، ارتقای قدرت تحلیل جامعه و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی عالمانه و آگاهانه است.

سردار موحد با تأکید بر نقش مراکز علمی و آموزشی در تبیین مبانی فکری و راهبردی این مکتب بیان کرد: حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها در عرصه تولید اندیشه، روشنگری و پاسخگویی به پرسش‌های جامعه مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید با انجام پژوهش‌های دقیق، ابعاد مختلف مکتب دفاعی و امنیتی را تبیین کنند.

وی همچنین اخلاق‌مداری در مواجهه با قدرت را از اصول اساسی مکتب دفاعی دین‌بنیاد دانست و تصریح کرد: ضرورت دفاع و مقابله با تهدیدها، مجوز عبور از مرزهای اخلاقی نیست و قدرت باید همواره با تقوا و پایبندی به موازین شرعی و انسانی همراه باشد.

فرمانده سپاه کربلا در پایان با اشاره به محاسبات نادرست دشمن در ارزیابی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی اظهار کرد: یکی از خطاهای محاسباتی دشمن، ناتوانی در درک ظرفیت ایمان، اراده مردم و استمرار رهبری دینی است.

سردار موحد تأکید کرد: مکتب دفاعی امام خامنه‌ای قائم به شخص نیست، بلکه منظومه‌ای ریشه‌دار و مبتنی بر اصول و مبانی اعتقادی و راهبردی است که عزت، امنیت و اقتدار کشور را دنبال می‌کند.