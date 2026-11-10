به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه شهیده نصره سیلاوی سوسنگرد اظهار کرد: تلاش ما بر این است سرانه فضای آموزشی خوزستان را افزایش دهیم و در این راستا امروز کلنگ بازسازی دو مدرسه در سوسنگرد و یک مدرسه در هویزه به زمین زده می شود.

استاندار خوزستان گفت: مجید داغری نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس، سخت کوش، مردمی و پای کار است که در این زمینه پیگیری های بسیاری انجام داده اند. همچنین خیرین مدرسه ساز، مدیرکل نوسازی خوزستان و آموزش و پرورش استان پیگیر هستند.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنیم توسعه فضاهای آموزشی از یک سو و کیفیت بخشی هرچه بیشتر به موضوع پرورش که اهمیت آن کمتر از آموزش نیست، را داشته باشیم و با سیاست گذاری وزیر آموزش و پرورش و رویکردی که پیش گرفتند همچنین با اشرافی که رییس جمهور دارند فضاهای آموزشی را از این وضعیت خارج کنیم.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه مدارس سنگی فرسوده که مستهلک هستند باید نوسازی شوند، تصریح کرد: این منطقه نیروهای مستعد بسیاری دارد و میزان فارغ التحصیلان رده دانشگاهی اعم از پزشکان و مهندسان خواستگاهشان سوسنگرد بوده است لذا هرچه بیشتر به این منطقه توجه باشیم به توسعه استان و در نتیجه کشور کمک کرده ایم.