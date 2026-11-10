سرهنگ ابراهیم مختاری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قارچ‌های روان‌گردان از جمله موادی هستند که برخی از گونه‌های آن‌ها حاوی ماده‌ای به نام سیلوسایبین بوده و مصرف آن می‌تواند موجب تغییر در عملکرد مغز، ادراک محیط، احساسات و قدرت تشخیص و تصمیم‌گیری افراد شود.

وی افزود: آثار مصرف این مواد در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است با تغییر در درک زمان و محیط، اختلال در قضاوت، اضطراب، ترس، سردرگمی و حتی احساس از دست دادن کنترل همراه باشد. در برخی شرایط نیز فرد ممکن است نتواند خطرات محیطی را به‌درستی تشخیص دهد و تصمیم‌های پرخطر اتخاذ کند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب با اشاره به باور نادرست بی‌خطر بودن مواد طبیعی تصریح کرد: طبیعی بودن یک ماده به معنای بی‌ضرر بودن آن نیست و قارچ‌های ناشناخته ممکن است از نظر ظاهری شباهت زیادی به گونه‌های روان‌گردان داشته باشند، اما حاوی ترکیبات سمی بوده و مسمومیت‌های جدی ایجاد کنند.

سرهنگ مختاری ادامه داد: مصرف مواد روان‌گردان برای افرادی که دارای زمینه مشکلات روحی و روانی هستند، می‌تواند خطرات بیشتری به همراه داشته باشد و سلامت روان و جسم آنان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به افزایش تحقیقات علمی درباره کاربردهای احتمالی سیلوسایبین در حوزه پزشکی خاطرنشان کرد: استفاده پژوهشی و درمانی از این ترکیب در محیط‌های کنترل‌شده و تحت نظارت متخصصان، به هیچ عنوان قابل مقایسه با مصرف خودسرانه و تفریحی این مواد نیست.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری فاتب در پایان با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از والدین خواست با افزایش آگاهی خود درباره مواد روان‌گردان، نظارت و ارتباط مؤثر با فرزندان و آموزش پیامدهای مصرف این مواد، در برابر گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و روان‌گردان مسئولانه عمل کنند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش، فرهنگ‌سازی و مراجعه به متخصصان سلامت روان در صورت مشاهده نشانه‌های آسیب روانی تأکید کرد.