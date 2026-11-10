به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول موسوی‌نژادیان ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته کتاب و کتابخوانی در استان سمنان، از تدارک برنامه‌های متنوع فرهنگی در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: امسال دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی مشارکت خوبی در برنامه‌های این هفته دارند و برنامه‌های پیشنهادی خود را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به کیفیت و تنوع برنامه‌های پیش‌بینی‌شده افزود: همگرایی مناسبی میان دستگاه‌های مختلف استان برای برگزاری هفته کتاب شکل گرفته و استان سمنان از نظر برنامه‌ریزی این رویداد، به‌عنوان استانی پیشتاز در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده است.

هفته کتاب؛ فرصتی برای توسعه فرهنگ مطالعه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه برنامه‌های هفته کتاب امسال زودتر از موعد آغاز شده است، گفت: افتتاح نمایشگاه کتاب دامغان از جمله برنامه‌هایی بود که ۱۰ روز پیش از آغاز رسمی این هفته برگزار شد.

موسوی‌نژادیان ادامه داد: تعدد برنامه‌ها موجب شد رویدادهای هفته کتاب از چند روز قبل آغاز شود و در تمامی شهرستان‌های استان نیز برنامه‌های متنوعی برای اجرا در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تداوم برخی برنامه‌ها تا آذرماه بیان کرد: هفته کتاب نباید صرفاً به یک حرکت نمادین محدود شود، بلکه این رویداد فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی جدی در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه، توسعه زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های فرهنگی است.

توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در شهرستان‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت منابع کتابخانه‌ای اظهار کرد: تجهیز کتابخانه‌های دولتی، خصوصی و مشارکتی به منابع جدید و مناسب، با حمایت مجموعه‌هایی مانند نهاد کتابخانه‌های عمومی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی‌نژادیان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت خیران در کنار حمایت دستگاه‌های مسئول می‌تواند دسترسی علاقه‌مندان به کتاب و منابع مطالعاتی را افزایش دهد.

وی ساخت کتابخانه‌های استاندارد در مراکز شهرستان‌های استان را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا دانست و گفت: عملیات ساخت کتابخانه دامغان از مدتی قبل آغاز شده و روند اجرایی آن پیشرفت مناسبی داشته است.

مشارکت خیران در ساخت کتابخانه‌های شاهرود و سرخه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ادامه داد: در گرمسار زمین مورد نیاز برای احداث کتابخانه تملک شده و به‌زودی عملیات ساخت آن آغاز می‌شود. همچنین برای احداث کتابخانه در محدوده مسکن مهر سمنان نیز زمین تخصیص یافته است.

موسوی‌نژادیان با اشاره به مشارکت خیران در توسعه فضاهای کتابخانه‌ای شاهرود اظهار کرد: یکی از خیران، تأمین زمین و ساخت یک کتابخانه عمومی در این شهر را تقبل کرده و این پروژه در حال طی مراحل دریافت پروانه است.

وی همچنین از اجرای طرح جابه‌جایی و توسعه فضای کتابخانه‌ای در سرخه خبر داد و افزود: با همکاری شهرداری، طرح جایگزینی کتابخانه قدیمی با یک مجتمع بزرگ‌تر و برخوردار از فضای چندبرابری در دست اجراست.

معرفی آثار نویسندگان و ناشران بومی استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی این پروژه خاطرنشان کرد: با تکمیل آن، فضای مناسبی برای فعالیت کتابخانه عمومی در سرخه فراهم خواهد شد.

موسوی‌نژادیان رونمایی و معرفی آثار نویسندگان، مؤلفان و ناشران بومی را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در استان برشمرد و گفت: امسال در حوزه تولید کتاب، سال پررونقی در استان سمنان بوده و تعداد قابل توجهی از آثار تألیف و منتشرشده در استان طی سال جاری معرفی شده‌اند.

وی افزود: معرفی این آثار علاوه بر شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی استان، می‌تواند زمینه تشویق و حمایت بیشتر از نویسندگان، مؤلفان و ناشران بومی را فراهم کند.

اجرای ۹۰ برنامه ارشاد در سطح استان و شهرستان‌ها

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تشریح برنامه‌های دستگاه‌های مختلف برای هفته کتاب گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مجموع ۹۰ برنامه را پیش‌بینی کرده که ۲۳ عنوان آن در سطح استانی و ۶۷ عنوان دیگر در هشت شهرستان اجرا خواهد شد.

موسوی‌نژادیان ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز ۱۸ برنامه، دانشگاه سمنان ۱۰ برنامه و آموزش و پرورش چهار برنامه را برای این هفته تدارک دیده‌اند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی چهار برنامه، شهرداری‌ها چهار برنامه و حوزه علمیه خواهران نیز شش برنامه را برای هفته کتاب و کتابخوانی پیش‌بینی کرده‌اند.

ارائه خدمات فرهنگی در نمایشگاه ملی صنایع دستی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین از پیش‌بینی غرفه فرهنگی در نمایشگاه ملی صنایع دستی خبر داد و گفت: این نمایشگاه ۲۳ آبان‌ماه آغاز به کار می‌کند و در غرفه پیش‌بینی‌شده، خدمات فرهنگی به مناسبت هفته کتاب ارائه خواهد شد.