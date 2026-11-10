علی کریمدادی در گفتگو با مهر اظهار کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سومین سال متوالی در حال اجراست و امسال ۲۴ طرح استانی و ۱۲ طرح ملی برای خراسان جنوبی در این طرح پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز این پروژه‌ها افزود: برای اجرای ۲۴ طرح استانی ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و برای ۱۲ طرح ملی ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده که مجموع آن به ۵۳۳ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: مؤدیان حقیقی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند به‌صورت داوطلبانه، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های تعریف‌شده انتخاب کنند و سهمی در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی داشته باشند.

کریمدادی با اشاره به گستردگی حوزه‌های این طرح‌ها گفت: پروژه‌های پیش‌بینی‌شده بخش‌های مختلفی از جمله آب، برق، کشاورزی، مسکن ملی، فرهنگ، گردشگری، حمل‌ونقل و آموزش عالی را در بر می‌گیرد و برای همه شهرستان‌های استان طرح‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی با تشریح عملکرد سال‌های گذشته طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در خراسان جنوبی اظهار کرد: در نخستین سال اجرای این طرح، ۲۶ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۱۹۲ میلیارد تومان تعریف شد که ۱۰۴ میلیارد تومان آن تأمین اعتبار شد و ۱۱ پروژه نیز به‌طور کامل اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کردند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۷ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان برای استان پیش‌بینی شد که حدود ۱۴۰ میلیارد تومان از محل مشارکت مؤدیان مالیاتی تأمین اعتبار شد.

کریمدادی درباره نحوه مشارکت مؤدیان در این طرح گفت: متقاضیان هنگام مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰، می‌توانند گزینه مشارکت در طرح‌های عمرانی را انتخاب کنند و پس از تعیین استان خراسان جنوبی، پروژه مورد نظر خود را برگزینند.

وی ۳۰ آبان‌ماه را آخرین مهلت انتخاب پروژه‌ها اعلام کرد و از مؤدیان مالیاتی خواست با استفاده از این فرصت، در تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های استان مشارکت کنند.

کریمدادی همچنین با اشاره به وضعیت مالیات مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ گفت: ۸۴ درصد این مؤدیان در خراسان جنوبی پیامک مالیات صفر دریافت کرده‌اند و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی یا ورود به درگاه الکترونیکی سازمان برای تأیید مالیات خود ندارند.

وی تأکید کرد: پیامک ارسالی سازمان امور مالیاتی برای این دسته از مؤدیان به منزله تأیید مالیات صفر است.