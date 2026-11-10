به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مطالبات مردم روستاهای استان قم با اشاره به اهداف بازدیدهای میدانی خود از مناطق مختلف استان اظهار کرد: این بازدیدها با هدف شناسایی مسائل و مشکلات مردم و فراهم کردن زمینه پیگیری مطالبات آنان انجام شده است و انتظار می‌رود نتایج این بررسی‌ها به اقدامات عملی برای رفع مشکلات منجر شود.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در قبال مسائل و مشکلات مردم مسئولیت دارند و مدیران باید با جدیت برای برطرف کردن موانع و پاسخگویی به مطالبات مردم اقدام کنند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات مربوط به سکونت و ساخت‌وساز در برخی روستاهای استان بیان کرد: یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی مردم، نحوه برخورد با منازل افرادی است که خوش‌نشین تلقی می‌شوند و در این زمینه ضرورت دارد وضعیت سکونت افراد با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

روانبخش تصریح کرد: اگرچه رعایت قوانین و ضوابط در حوزه ساخت‌وساز و سکونت در روستاها ضروری است، اما گاهی به دلیل برداشت نادرست از مفهوم خوش‌نشینی، با افرادی که واقعاً در روستا زندگی می‌کنند نیز همانند افراد غیربومی برخورد می‌شود.

وی خواستار بازنگری در این رویه شد و گفت: اجرای قانون باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت ضوابط، حقوق مردم و ساکنان واقعی روستاها تضییع نشود و شرایط واقعی زندگی افراد در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مسئولان برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند

این جلسه در پی سفرهای میدانی حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، به شهرها و روستاهای استان و با حضور معاون استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مناطق مختلف برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در جریان بازدیدهای میدانی، از جمله مشکلات تأمین آب شرب روستاها به‌ویژه در منطقه دستجرد، وضعیت استخرهای کشاورزی، برق‌رسانی به منازل جدید و مسائل زیست‌محیطی برخی واحدهای مرغداری مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، شرکت آب و فاضلاب استان موظف شد پیگیری‌های لازم را برای رفع مشکلات تأمین آب شرب روستاها انجام دهد و موضوع صدور مجوز حفر چاه، شناسایی چاه‌های غیرمجاز و بررسی امکان بهره‌برداری از ظرفیت این چاه‌ها برای تأمین آب مورد نیاز مردم نیز در دستور کار قرار گرفت.

ساماندهی استخرهای کشاورزی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هدررفت و تبخیر آب از دیگر محورهای این نشست بود و مقرر شد با استخرهای غیرمجاز نیز مطابق ضوابط و مقررات برخورد شود.

همچنین موضوع برق‌رسانی به منازل جدید در روستاها با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بررسی شد و وی ضمن تشریح مشکلات موجود، راهکارهای اصلاح و تقویت شبکه برق‌رسانی را ارائه کرد.

در بخش دیگری از این جلسه، مسائل زیست‌محیطی برخی واحدهای مرغداری که در جریان بازدیدهای میدانی مطرح شده بود، با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با اخذ تعهدات لازم از واحدهای مربوط، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات زیست‌محیطی انجام شود.