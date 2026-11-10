به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «الکسوس گرینکویچ» فرمانده ارشد ناتو در اروپا اعلام کرد که انتظار دارد مذاکرات ابوظبی، پیشرفت‌های حاصل‌شده در گفت‌وگوهای پیشین در حوزه نظامی را تکمیل کند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محور نظامی مذاکرات ابوظبی بر سازوکارهای نظارت بر آتش‌بس احتمالی و ترتیبات امنیتی پس از پایان جنگ متمرکز است. این بخش از گفت‌وگوها با مشارکت گرینکویچ دنبال می‌شود.

در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، پس از مذاکراتی در ابوظبی، آمریکا و روسیه برای ازسرگیری گفت‌وگوهای نظامی در سطح عالی توافق کردند. این سازوکار با هدف حفظ ارتباط میان ارتش‌ها، جلوگیری از محاسبات اشتباه و کاهش خطر تشدید ناخواسته تنش‌ها ایجاد شد.