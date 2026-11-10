فرشاد فلاحت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی استقلال برابر استقلال خوزستان گفت: استقلال با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی توانسته نتایج قابل قبولی کسب کند. اگرچه شرایط سختی دارد ولی همه یک دل هستند و با تمام توان بازی میکنند. آبی پوشان تهرانی برابر همنام اهوازی خود با آرامش بازی کردند و حتی وقتی که همه فکر می‌کردند بازنده هستند آنقدر انگیزه داشتند که توانستند در ثانیه های پایانی شکست را با تساوی عوض کنند.

وی ادامه داد: استقلال به یک وحدت و همدلی رسیده و این موضوع باعث شده تیم نتایج خوبی کسب گند. البته‌ در این بازی اخراج آسانی به ناحق بود و داوری که به این بازیکن توهین کرده باید محروم شود. در مجموع استقلال شکل واقعی خود را پیدا کرده و با اینکه دست کادر فنی خالی است اما بهتر از خیلی تیم های دیگر نتیجه گرفته است.

رفتار هواداران خوزستانی عجیب بود

وی در خصوص عملکرد استقلال خوزستان هم گفت : آبی پوشان اهوازی با انگیزه ظاهر شدند و خوب هم بازی کردند اما تعجب می‌کنم که چرا بازیکنان و هواداران این تیم تا این حد دنبال حاشیه و درگیری بودند. در گذشته چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد و اهوازی ها از استقلال تهران هم حمایت می‌کردند ولی حس میکنم برخی تماشاگران اهوازی استقلالی نیستند و تنها پیراهن آبی پوشیده اند.

خط حمله استقلال ضعیف است

کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد مهاجمان استقلال گفت: متاسفانه مهاجمان استقلال عملکرد خوبی ندارند و در اندازه تیم استقلال نیستند و باید با باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان دو مهاجم جذب شده تا مشکل گلزنی استقلال حل شود. در خط دفاع هم رستم آمادگی گذشته را بدلیل بالا رفتن سن ندارد و عارف هم نباید اشتباهات بچه گانه انجام دهد.



وی ادامه داد : عملکرد خط دفاع استقلال در مجموع خوب بوده و تیم یک ساختار دفاعی خوبی پیدا کرده ولی نباید این مدافعان با تجربه که ملی پوش هم هستند اشتباهات بچه گانه انجام دهند که به اخراج آنها ختم شود.

متدین بجای ۱۰ سال ۲۰ سال بماند

فلاحت زاده در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید و زحمات تاجر نیا تاکید کرد: تاجر نیا اگر چه نقاط ضعفی داشت ولی تلاش زیادی برای موفقیت استقلال انجام داد که باید از او قدر دانی کرد. در مورد مدیر عامل جدید امیدوارم موفق باشد و اولین وعده اش یعنی باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال محقق شود.



وی ادامه داد: متدین گفته به دنبال مدیریت ۱۰ ساله است اگرچه تا به حال در استقلال چنین اتفاقی رخ نداده ولی ما امیدواریم ۲۰ سال مدیر عامل باشد ولی عملکرد موفقی داشته و استقلال را به ثبات واقعی برساند.

تیم ملی نیاز به حمایت دارد

فلاحت زاده در مورد دو بازی تیم ملی برابر عراق و فلسطین و جوانگرایی در تیم ملی گفت: در حال حاضر بهترین مربی ایران هدایت تیم ملی را دارد و همه باید از او حمایت کنیم تا در جام ملت های آسیا موفق باشیم. بازیهای تدارکاتی کمک زیادی به کادر فنی می‌کند تا نقاط ضعف برطرف شود و تیم بدون اشتباه و پرقدرت راهی قدیمی ترین تورنمنت آسیا شود.



کارشناس فوتبال تاکید کرد: متاسفانه قلعه نویی هر کاری می‌کند مورد انتقاد قرار می‌گیرد. جوان‌ها را دعوت می‌کند انتقاد می‌کنند، دعوت نمی‌کند انتقاد می‌کنند. از دستیارانش انتقاد می‌کنند ولی نمی‌دانند که سرمربی به کادرش اعتماد دارد و دستیار اول او امین سرمربی هم هست. جام ملتهای آسیا یک سال به تاخیر افتاده و این بهترین فرصت است که همه از تیم ملی حمایت کنیم و کمک کنیم تا تبم ملی با قدرت در جام ملتهای آسیا حضور پیدا کند.