به گزارش خبرنگار مهر، مجید فولادیان پیش‌ازظهر سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال در تالار وحدت دانشگاه تبریز، سالمندی فعال را موضوعی فراتر از مسئولیت و توانایی فردی سالمندان دانست و اظهار کرد: تحقق این رویکرد به فراهم بودن شرایط عادلانه اجتماعی، اصلاح ساختارها و برنامه‌ریزی اصولی نیاز دارد.

رئیس دبیرخانه سالمندی کشور با تأکید بر اینکه نمی‌توان مسئولیت فعال بودن سالمندان را صرفاً بر عهده خود آنان گذاشت، افزود: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم فراهم نشود و سالمندان به فرصت‌های برابر برای حضور و مشارکت در جامعه دسترسی نداشته باشند، انتظار تحقق سالمندی فعال واقع‌بینانه نیست.

فولادیان با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارها، محدود بودن سهم تفریح و نشاط در هزینه‌های زندگی را یکی از موانع جدی تحقق این هدف عنوان کرد و گفت: در شرایطی که ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود و تنها ۱.۷ درصد درآمد به تفریح، نشاط و سرگرمی اختصاص می‌یابد، صحبت از سالمندی فعال یک شوخی تلخ است.

وی ادامه داد: سالمندی فعال زمانی معنا پیدا می‌کند که همه سالمندان، فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی خود، امکان دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را داشته باشند؛ در حالی که چنین فرصت‌هایی در حال حاضر برای تمام سالمندان کشور فراهم نیست.

رئیس دبیرخانه سالمندی کشور در تشریح محورهای برنامه‌ریزی این مجموعه نیز تأمین امنیت اقتصادی سالمندان، ایجاد نظام مراقبت ساختاریافته، افزایش مشارکت هدفمند، حفظ کرامت سالمندی و توسعه شهرهای دوستدار سالمند را از اولویت‌ها برشمرد.

فولادیان همچنین دسترسی برابر سالمندان به خدمات و امکانات اجتماعی را از الزامات تحقق سالمندی فعال دانست و بر ضرورت اصلاح ساختارها و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر این قشر در جامعه تأکید کرد.