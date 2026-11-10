به گزارش خبرنگار مهر، مجید داغری پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه تخریب و بازسازی مدرسه ۱۲ کلاسه شهیده نصره سیلاوی سوسنگرد اظهار کرد: متاسفانه شهرستان های دشت آزادگان و هویزه با مشکلاتی مواجه هستند؛ مدرسه ای که اکنون کلنگ زنی می شود از مدارس واقع در منطقه پرجمعیت شهر است و هنگامی که دانش آموزان بین محلات تقسیم بندی شدند با مشکلات مواجه بودند.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انشالله پس از کلنگ زنی مدرسه، افتتاح آن برای سال تحصیلی آینده را شاهد باشیم.

وی افزود: هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز اروندان و دیگر دستگاه ها پای کار بیایند و از محل مسئولیت های اجتماعی برای ساخت مدرسه که از اولویت های رییس جمهور است کمک کنند تا روند تسریع و تکمیل شود.

داغری با بیان اینکه استاندار همه استان را به یک چشم می بینند، گفت: انتظار داریم با توجه به دشت آزادگانی بودن وی، امروز هدیه ای به این مردم بدهند.