به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه ارسالی به سازمان توسعه تجارت ایران، درباره درخواست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های گیلان و گلستان، ردیف تعرفه‌های مورد نیاز برای واردات برخی کالاها از سوی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان اعلام شده است.

این درخواست با استناد به نامه‌های شماره ۸۸۸۶۳۱۷ مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ و شماره ۹۰۳۵۴۲۲ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵ مطرح شده و بر اساس آن، کالاهای مورد نظر در فهرست اقلام مجاز برای ورود توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنان قرار دارند.

اقلام مشمول این درخواست شامل روغن نباتی مایع و جامد، به‌استثنای روغن زیتون، قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین و همچنین قطعات منفصله خودرو (CKD) است.

در همین راستا، از مرجع ذی‌ربط درخواست شده است دستور ابلاغ ردیف تعرفه‌های مربوط به واردات این کالاها را به گمرکات اجرایی صادر کند تا امکان انجام تشریفات وارداتی از سوی تعاونی‌های مرزنشین فراهم شود.

همچنین بر اساس اعلام انجام‌شده، ردیف تعرفه‌های مذکور در سامانه‌های مرتبط نیز درج خواهد شد.