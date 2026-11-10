به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر سه‌شنبه در شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان - شهرستان فلاورجان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: اصفهان از نظر برخورداری از آثار تاریخی، بناها و آرایه‌های ارزشمند فرهنگی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما بخشی از این داشته‌های تاریخی هنوز آن‌گونه که شایسته است معرفی و مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت پیوند میان حفاظت از میراث فرهنگی و معرفی پیشینه تمدنی ایران افزود: توجه به ویژگی‌های اقلیمی، تاریخی و فرهنگی آثار، از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های مرتبط با میراث جهانی یونسکو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های شاخص در حوزه میراث ملموس و ناملموس می‌تواند نقش مؤثری در معرفی هویت تاریخی و تمدنی ایران در سطح بین‌المللی ایفا کند.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای تکمیل و تقویت پرونده‌های ثبت آثار تاریخی تصریح کرد: تحقق اهداف حفاظتی و ثبتی، نیازمند همکاری مجموعه مدیریت شهری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی است تا زمینه لازم برای مستندسازی، تدوین و تکمیل پرونده‌های ارزشمند تاریخی فراهم شود.

ایزدی با اشاره به ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و صنایع در حفاظت از میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: مجموعه‌های صنعتی و اقتصادی استان اصفهان می‌توانند از محل مسئولیت اجتماعی خود نقش مؤثرتری در حفاظت، مرمت و معرفی آثار تاریخی ایفا کنند؛ چراکه این مشارکت علاوه بر کمک به صیانت از سرمایه‌های فرهنگی، زمینه تقویت ارتباط صنایع با جامعه و معرفی مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن‌ها را نیز فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت موضوع هویت ملی در تحولات و شرایط اخیر کشور بیان کرد: در جریان جنگ ۴۰ روزه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت هویت ملی آشکار شد و در شرایطی که دشمنان ایران آشکارا از تقابل با هویت و نام ایران سخن می‌گویند، آثار تاریخی و فرهنگی از مهم‌ترین پشتوانه‌های هویتی کشور به شمار می‌روند.

رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی کشور ادامه داد: آثار تاریخی همچون پرچم و بیرق هویت ایران هستند و واقعیت‌های تاریخی و تمدنی این سرزمین را به نمایش می‌گذارند. ثبت و حفاظت از این آثار، فرصتی برای بازنمایی ایران به‌عنوان سرزمینی با تنوع اقوام، ادیان و فرهنگ‌های گوناگون و برخوردار از پیشینه‌ای تاریخی در همزیستی و احترام به تنوع فرهنگی است.

ایزدی با اشاره به پیگیری ثبت و حفاظت از برخی آثار تاریخی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر گفت: پس از تخریب بخشی از یک کنیسه تاریخی در پی اصابت مستقیم موشک، بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی انجام شد و دستور ثبت این اثر صادر شد. برنامه‌ریزی برای بازسازی و احیای این بنای تاریخی نیز با همکاری مجموعه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مرتبط با میراث فرهنگی برای شناخت و حفاظت از محوطه‌های تاریخی افزود: انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های باستان‌شناختی و تاریخی استان می‌تواند زمینه شناسایی لایه‌های کمتر شناخته‌شده تاریخ و فراهم‌شدن بستر معرفی آن‌ها به گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.

ایزدی با اشاره به پرونده‌های آماده‌شده برای طرح در شورای عالی ثبت و حریم آثار غیرمنقول استان اصفهان گفت: امروز حدود ۱۳ پرونده در دستور کار شورا قرار دارد که طرح و بررسی این تعداد پرونده، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دامنه حفاظت و ثبت آثار تاریخی استان ایجاد می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولان استانی، همکاری فرمانداری‌ها و مشارکت مجموعه‌های اقتصادی و صنعتی، زمینه تأمین منابع و تقویت اقدامات حفاظتی و ثبتی فراهم شود و نتایج بررسی پرونده‌ها نیز برای پیگیری‌های بعدی به وزیر میراث فرهنگی گزارش شود.