به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، آئین گشایش دهه ترویج علم در ایران و بزرگ روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در سالن افشار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم، فاطمه مهاجرانی، رئیس دولت چهاردهم؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران؛ حسین گلدانساز، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران؛ اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران؛ فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو؛ آنا پائولینی، سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران؛ عبدالامیر نبوی، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی؛ رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ عبدالحمید علیزاده، معاون سابق بین الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مصطفی معین، پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ علی اکبر موسوی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران؛ جمال موسوی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران؛ میرباقری، معاون امور بانوان شهرداری منطقه ۶ تهران و امیرحسین حریری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران حضور داشتند.

در این آئین، سخنرانان با پرداختن به علم در توسعه جوامع، گسترش فرهنگ علمی و ضرورت ترویج فعالیت های علمی در سطوح مختلف جامعه، دیدگاه های خود را درباره نقش علم در پیشرفت، صلح و توسعه پایدار مطرح می کنند.

در پایان این مراسم، دهه ترویج علم در ایران با حضور محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران؛ اکرم قدیمی، رئیس انجمن رسمی ترویج علم ایران به‌صورت گشایش یافت.

دانشگاه به مدت ۱۰ روز میزبان پانزدهمین دوره برنامه‌های ترویج علم است که به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ترویج علم ایران و شهرداری منطقه ۶ تهران برگزار می‌شود.