به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی، ظهر سه شنبه, در تشریح اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب شرب دماوند اظهار کرد: با توجه به کاهش نزولات جوی طی سال‌های گذشته و افت منابع آب زیرزمینی، اجرای طرح‌های جدید برای تأمین آب و جبران کمبود منابع در دماوند با جدیت دنبال شده است.



وی افزود: طی سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۳۱ حلقه چاه در دماوند حفر شده که ۱۶ حلقه آن در شهر دماوند و ۱۵ حلقه دیگر در سایر شهرها و روستاهای دماوند قرار دارد، همچنین حدود ۱۰ حلقه چاه نیز بهسازی و احیا شده است.



مدیرکل آبفای شرق استان تهران با اشاره به اجرای پروژه‌های زیرساختی آبرسانی در دماوند بیان کرد: یکی از طرح‌های مهم در این شهرستان، اجرای مخزن ذخیره آب و خطوط انتقال مرتبط با آن است که مخزن مذکور از زمان جنگ وارد مدار بهره‌برداری شد و نقش مؤثری در پایداری تأمین آب منطقه ایفا کرد.



قاسمی ادامه داد: برای اجرای این پروژه حدود ۴۲۰۰ متر خط انتقال و دو کیلومتر خط رفت‌وبرگشت اجرا شده و از ۴ حلقه چاه پیش‌بینی‌شده نیز سه حلقه وارد مدار بهره‌برداری شده است.



وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی و هوشمندسازی شبکه نیز در دستور کار قرار داشته است، گفت: حدود ۱۲ کیلومتر خطوط برق‌رسانی برای تأمین انرژی چاه‌ها اجرا و ۱۷۰ ایستگاه نیز به سامانه تله‌متری مجهز شده است.



وی با اشاره به افزایش ظرفیت منابع تأمین آب شهرستان تصریح کرد: در محدوده تحت پوشش حدود ۷۴ منبع تأمین آب وجود دارد که با اجرای عملیات احیا، بازسازی و بهسازی منابع، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب اضافه شده است.



قاسمی میزان اعتبار هزینه‌شده برای اجرای اقدامات و پروژه‌های آبرسانی را حدود ۴۰۰ تا ۴۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: بخش عمده این اعتبارات از محل منابع جاری تأمین شده و برای تکمیل برخی طرح‌ها نیز از اعتبارات مربوط به تنش آبی استفاده شده است.



مدیرکل آبفای شرق استان تهران در ادامه با اشاره به برنامه‌های بلندمدت تأمین آب دماوند اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع زیرزمینی و ضرورت تأمین آب پایدار، استفاده از ظرفیت منابع آب سطحی در دو محور شامل حوزه دلیچای و محدوده تونل لار در حوالی روستای جورد مورد بررسی قرار گرفته است.



وی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده، امکان تأمین و انتقال مجموعاً حدود ۶۵۰ لیتر بر ثانیه آب از این دو محور پیش‌بینی شده که تحقق آن می‌تواند بخش مهمی از نیاز آبی شهر دماوند و مناطق پیرامونی را پوشش دهد.



قاسمی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب در کنار توسعه منابع تأمین گفت: سرانه مصرف آب در برخی مناطق شهرستان به دلیل شرایط اقلیمی و گسترش باغداری و کشاورزی بالاست و به همین دلیل، اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی در این زمینه از اولویت‌های آبفای شرق استان تهران محسوب می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در مدارس، مساجد و ادارات در دستور کار قرار گرفته و طی دو تا سه هفته اخیر حدود ۲۲۰۰ مورد بازدید و بررسی در این زمینه انجام شده است.



مدیرکل آبفای شرق استان تهران در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین آب شهرستان دماوند در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت انجام شده و تکمیل پروژه‌های جاری، توسعه منابع پایدار، استفاده از ظرفیت آب‌های سطحی و مدیریت مصرف از محورهای اصلی این برنامه است.