به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که به نظر می‌رسد زنان مسن‌تر در صورت زندگی در مناطقی با سطح بالاتر رادون در فضای داخلی، در معرض خطر بیشتر نارسایی قلبی قرار دارند.

محققان دریافتند زنانی که یائسگی را پشت سر گذاشته‌اند، در صورت قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سطح بالای رادون، بیشتر احتمال دارد که به نارسایی قلبی مبتلا شوند و بر اثر این بیماری جان خود را از دست بدهند.

دکتر «اریک ویتسل»، محقق ارشد و استاد اپیدمیولوژی در دانشگاه کارولینای شمالی، در یک بیانیه خبری گفت: «در صورت تأیید، این یافته‌ها نشان می‌دهد که خلاص شدن از شر رادون در خانه می‌تواند مزایایی برای سلامت قلب داشته باشد که مشابه مزایای ناشناخته ترک سیگار، مدت‌ها قبل از اینکه دود سیگار و تنباکوی محیطی به عنوان عوامل خطر بیماری‌های غیر ریوی شناخته شوند، است.»

رادون یک گاز رادیواکتیو بی‌رنگ و بی‌بو است که به طور طبیعی از خاک و سنگ‌ها آزاد می‌شود و می‌تواند از طریق فضاهای خالی، کف زیرزمین یا دیوارهای متخلخل یا ترک‌خورده فونداسیون به داخل خانه‌ها نفوذ کند.

محققان گفتند که رادون مدت‌هاست که پس از سیگار کشیدن، به عنوان دومین عامل اصلی سرطان ریه شناخته می‌شود.

برای مطالعه جدید، محققان سلامت بیش از ۴۳۰۰۰ زن یائسه را پیگیری کردند که تقریباً یک چهارم (۲۳٪) از آنها در معرض سطح رادون بالاتر از حد مجاز قرار داشتند.

محققان دریافتند به طور کلی، زنانی که در معرض سطوح بالای رادون قرار داشتند، ۱۹٪ بیشتر از زنانی که در سطوح پایین‌تر زندگی می‌کردند، در معرض خطر نارسایی قلبی بودند.

این مطالعه نشان داد زنانی که در معرض سطوح بالای رادون قرار دارند، ۳۷ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از نارسایی قلبی و ۲۴ درصد بیشتر در معرض نارسایی قلبی هستند که میزان خونی را که قلب می‌تواند پمپاژ کند، کاهش می‌دهد.