به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و محتویات داخل خودرو موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: ماموران با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی نحوه سرقت ها موفق شدند ۱ نفر سارق حرفه ای را شناسایی و طی هماهنگی بامرجع قضایی در یک اقدام ضربتی او را دستگیر کنند.

سرهنگ فارسی افزود: متهمین در بازجویی های اولیه به عمل آمده تاکنون به ۴ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و محتویات داخل خودرو در این شهرستان اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه سارق مقادیر قابل توجهی وسایل و اقلام مسروقه این اماکن شامل: انواع سیم کابل برق و مخابراتی، دینام و ابزارآلات صنعتی و ... به ارزش ۱ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، ضمن هشدار به صاحبان، ساختمان های نیمه کاره و در حال ساخت از آنان خواست: ضمن استفاده از نگهبان، پس از اتمام ساعت کاری از رها کردن وسایل و تجهیزات ساختمانی در محل اجتناب کرده و وسایل مذکور را در جای امن و قابل اطمینان نگهداری کنند.