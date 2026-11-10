بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از امروز تا اوایل هفته آینده آسمان استان عمدتاً ابری خواهد بود و در برخی مناطق افزایش سرعت وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: امروز و فردا به دلیل رطوبت حاکم بر منطقه، در برخی نقاط به‌ویژه ارتفاعات، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به نوسانات دمایی و صدور هشدار سطح زرد خاطرنشان کرد: طی امشب و فرداشب ماندگاری توده هوای سرد در جو منطقه پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب کاهش محسوس دمای کمینه شبانه شود.

مرادپور با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای این شرایط جوی تصریح کرد: کاهش دمای شبانه می‌تواند احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی را افزایش دهد و همچنین با افزایش مصرف حامل‌های انرژی همراه باشد؛ بنابراین لازم است شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.