به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در گردهمایی حلقه‌های میانی قرآن کریم استان مازندران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از تلاش‌های فعالان قرآنی قدردانی کرد و گفت: خالص‌ترین فعالیت‌ها در عرصه فرهنگی از سوی جریان‌های قرآنی انجام می‌شود که بدون چشمداشت و به‌صورت گمنامانه در مسیر ترویج معارف الهی تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به نقش هدایتگر قرآن کریم در مواجهه با چالش‌ها و فتنه‌ها افزود: جامعه در طول تاریخ با فتنه‌های متعددی روبه‌رو بوده و هرچه به آینده نزدیک می‌شویم، دامنه این آزمون‌ها گسترده‌تر خواهد شد؛ از این رو، تمسک به قرآن و بهره‌گیری از رهنمودهای آن، راه عبور از فتنه‌هاست.

نماینده ولی فقیه در مازندران با یادآوری توصیه پیامبر اکرم (ص) مبنی بر پناه بردن به قرآن در دوران فتنه اظهار کرد: باید در شرایط دشوار به قرآن مراجعه کنیم و هدایت و راهکارهای لازم را از این کتاب آسمانی بگیریم.

آیت الله محمدی لائینی فاصله گرفتن از فرهنگ قرآنی را زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: نباید همه مشکلات و ضرباتی را که از سوی دشمن متحمل می‌شویم، صرفاً به قدرت و فناوری او نسبت دهیم؛ بلکه باید سهم کوتاهی‌ها و غفلت‌های خود را نیز بررسی کنیم و با بازگشت به مسیر قرآن، زمینه بهره‌مندی از نعمت‌های الهی را فراهم آوریم.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در ابعاد مختلف زندگی بیان کرد: ترویج الفاظ و مفاهیم قرآن کافی نیست، بلکه باید آموزه‌های این کتاب الهی در رفتار، فرهنگ و سبک زندگی مردم نیز نمود پیدا کند؛ چراکه جامعه توحیدی با الگوگیری از سبک زندگی غربی شکل نمی‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه، آموزش‌وپرورش را یکی از مهم‌ترین بسترهای اثرگذاری فرهنگی بر نسل آینده عنوان کرد و گفت: مدارس به توجه و برنامه‌ریزی جدی‌تری نیاز دارند و نباید از ظرفیت این مجموعه غفلت کرد.

وی با بیان اینکه همه فرزندان جامعه از مسیر آموزش‌وپرورش عبور می‌کنند، افزود: در حالی که همه دانش‌آموزان الزاماً وارد دانشگاه نمی‌شوند، نظام آموزش‌وپرورش با طیف گسترده‌ای از نسل آینده ارتباط دارد و همین مسئله اهمیت سرمایه‌گذاری فرهنگی در مدارس را دوچندان می‌کند.

امام جمعه ساری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش، از حلقه‌های میانی قرآنی خواست برای توسعه فعالیت‌های دینی و قرآنی در مدارس به میدان بیایند و در کنار این نهاد نقش‌آفرینی کنند.

آیت الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به ظرفیت نخبگانی فعالان قرآنی اظهار کرد: افرادی که با تکیه بر نفوذ مردمی و بدون برخورداری از امکانات گسترده فعالیت می‌کنند، از استعداد و توانمندی بالایی برخوردارند و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

وی خواستار فراهم شدن زمینه حضور مؤثر فعالان قرآنی در ساختارهای رسمی و اجرایی کشور شد و گفت: شورای گسترش فعالیت‌های قرآنی باید برای ساماندهی این ظرفیت‌ها در قالب تشکل‌های قانونی و بهره‌مندی آنان از امکانات، بودجه و حمایت‌های لازم اقدام کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با هشدار نسبت به گسترش نفوذ فرهنگی غرب، بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌هایی که به دنبال کمرنگ کردن پیوند جامعه با قرآن هستند، تأکید کرد و خواستار تقویت ارتباط مردم با آموزه‌های قرآنی در عرصه‌های مختلف زندگی شد.