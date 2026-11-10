به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی دوره‌های پودمانی معارف اسلام ناب در استان چهارمحال و بختیاری با تسلیت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و اشاره به اقدام سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر طراحی دوره‌های پودمانی معارف و الهیات کاربردی، اظهار کرد: وقتی صحبت از دوره‌های معارف اسلامی می‌شود ذهن‌ها خیلی زود به سمت طلبه و روحانی و پامنبری می‌رود که متولیان خاص خودش را دارد اما وقت آن است که یک گام بیشتر برداریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در طرح پودمانی به سمت طبقات مرجع رفتیم، ادامه داد: اقشار و اصنافی همچون آرایشگران، رانندگان اسنپ و سایر صنوف دایره مخاطبان وسیع و لذا ارتباط و تعامل گسترده با مردم دارند.

آقابابایی بیان کرد: اگر یک آرایشگر، یک روانشناس خوب و بر مباحث روانشناسی آگاهی داشته باشد قطعاً تأثیرگذار خواهد بود لذا تمرکز خود را بر اقشاری گذاشتیم که متولی ندارند. یعنی باید به سمت اقشاری برویم که مخاطب ما نبودند و مطالب و معارف و الهیات کاربردی را دریافت نکرده‌اند.

وی با تصریح اینکه مدرسان این طرح در هر صنف افرادی از بین خودشان خواهند بود، توضیح داد: طبیعتاً در هر صنفی ما فرهیختگانی را داریم که این نخبگان را شناسایی کرده و ارتباط می‌گیریم و اینها توانایی گذارندن آموزش‌ها و اشتغال به تدریس را دارند.

آقابابایی با بیان اینکه تا کنون از ساحت حیات فردی حضرت زهرا (س) یعنی عبادت و زیست خانوادگی و تربیت فرزند ایشان به ما گفته‌اند، افزود: از حرکت‌های اجتماعی این بانوی بزرگوار بسیار کم شنیدیم و شاید خیلی از ما نشنیده باشیم که این شیرزن در جنگ احد شرکت داشتند.

راه‌اندازی ۴۵ مرکز اسلام ناب در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در طی چهار ماه که از راه‌اندازی مراکز معارف اسلام ناب می‌گذرد تا کنون ۴۵ مرکز آغاز به کار کرده است، گفت: در حال حاضر ۶۵۰ فراگیر با حضور ۱۰۰ مربی که دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشتند، در این مراکز تحت آموزش‌اند.

آقابابایی یادآور شد: حوزه معارف اسلام ناب صرفاً متمرکز بر مباحث فقهی نیست بلکه بنا این است که با استفاده از ظرفیت خود اصناف و اقشار، الهیات کاربردی و سبک زندگی در این مراکز آموزش داده شود. مراکز معارف ناب اسلامی باید اهداف و افق‌های انقلاب اسلامی و مطالبات ولایت فقیه را پیش ببرد و این دوره‌ها به تقویت بنیان خانواده و تقویت فرزندآوری منجر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این طرح طی چندماه که از آغاز آن می‌گذرد شاید کاستی‌هایی هم داشته باشد اما حرکتی رو به جلو است. در راستای رسالت جهاد تبیین و حرف نو که دنبال می‌کنیم ابتدا باید حرکتی در بینش‌ها و شناخت‌ها ایجاد کرد چرا که ما در وسط جنگ روایت‌ها و جنگ شناختی به سر می‌بریم.