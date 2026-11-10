به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در هفتمین نشست شورای هماهنگی ترویج و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر اظهار کرد: باید مسابقه بزرگ قرآنی «رهبر شهید» در استان طراحی و اجرا شود و طرح «تلاوت رهبر شهید» نیز با محوریت قرائت سوره جمعه پیش از خطبه‌ها یا پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه افزود: فعالیت‌های قرآنی خانگی و مردمی باید مورد نظارت، حمایت و هدایت قرار گیرند تا زمینه توسعه و تقویت جریان قرآنی در سطح جامعه فراهم شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، شورای هماهنگی ترویج و گسترش فعالیت‌های قرآنی را مغز متفکر طراحی و برنامه‌ریزی در این حوزه دانست و بر ضرورت ترویج سبک زندگی قرآنی تأکید کرد.

صفایی بوشهری همچنین مردم‌پایگی را اساس فعالیت‌های قرآنی عنوان کرد و خواستار توجه جدی به نقش مردم در طراحی و اجرای برنامه‌های این حوزه شد.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر و دبیر شورا، از ابلاغ دستورالعمل کمیته پژوهش و آموزش خبر داد و بر ضرورت تشکیل کمیته سیاست‌گذاری هفته قرآن و عترت در شورا تأکید کرد.

همچنین حجت‌الاسلام محمود اسدی، امام جمعه دیلم، گزارشی از فعالیت‌های قرآنی انجام‌شده در این شهرستان ارائه کرد و ابراهیم مرادی، مسئول موکب قرآنیان استان بوشهر، بخشی از برنامه‌ها و اقدامات این موکب در ایام اربعین حسینی در عراق را تشریح کرد.

در پایان این نشست از اعضای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و سپاه امام صادق(ع) به دلیل کسب رتبه‌های برتر قرآنی در سطح کشور تجلیل شد.

هفتمین نشست شورای هماهنگی ترویج و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان بوشهر با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی و دبیر شورا و دیگر اعضای شورا در مجتمع آدینه برگزار شد.