به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری و خانواده‌های آنان در بوشهر در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می‌شود و برگزیدگان این رقابت‌ها به مرحله کشوری راه می‌یابند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر اظهار کرد: این دوره از مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در میان جامعه کارگری و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۵۷ نفر از برگزیدگان در مرحله استانی حضور دارند، افزود: از این تعداد ۲۸ نفر در بخش عمومی و ۲۹ نفر در بخش تخصصی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ترویج فرهنگ قرآنی را زمینه‌ساز تقویت سلامت اخلاقی، پویایی و ارتقای بهره‌وری در محیط‌های کار و تولید دانست و گفت: نفرات برتر این مرحله به مسابقات کشوری راه پیدا می‌کنند.

مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کارگری و خانواده‌های آنان، چهارشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۸:۳۰ در محل اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر برگزار خواهد شد.